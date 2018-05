"Ať si hrají, ale za soukromé zdroje." Sáhne kraj divadlu na peníze kvůli kontroverzním hrám?

Jihomoravští zastupitelé se nemohou shodnout na dotacích pro hru Naše násilí a vaše násilí, ve které herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku nebo herečka vytahuje z přirození českou vlajku. Snížení dotací by se týkalo i hry Prokletí, ve které se například objeví socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem, ale také v ní herečka motorovou pilou porazí kříž.

Brno - Jihomoravský kraj asi kvůli dvěma kontroverzním hrám zkrátí dotaci na osmidenní festival Divadelní svět Brno, který skončí ve středu. Kraj měl pro akci připravený milion korun, ale schválení částky přesunuli zastupitelé až na červnové zasedání. Mluvčí kraje Monika Brindzáková v pondělí řekla, že hejtman Bohumil Šimek (ANO) doporučí radě festival podpořit vyjma dvou kontroverzních her.

Částku, o kterou by se dotace snížila, zatím neuvedla. Bez vynětí podpory dvěma hrám by však nemusela dotace festivalu projít. Národní divadlo Brno, které festival pořádá, se k situaci zatím nevyjádřilo.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser řekl, že náklady na obě představení se u každého pohybují v jednotkách stovek tisíc korun. "Pokud s nimi mají zastupitelé kraje problém, nebude pro nás nic složitého je vyúčtovat z grantu ministerstva kultury, které nám dalo dva miliony korun," uvedl Glaser. Peníze z kraje by tak divadlo použilo na jiné hry festivalu, takže by se peníze krátit nemusely. Glaser doufá, že kraj výši slíbené podpory dodrží.

Dotace by se nevztahovala na hru Naše násilí a vaše násilí, ve které herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku nebo herečka vytahuje z přirození českou vlajku. Dále ani na hru Prokletí, ve které se například objeví socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem, ale také v ní herečka motorovou pilou porazí kříž.

Milionovou podporu festivalu jako celku by nedali oslovení zástupci většiny politických stran z koalice i opozice vyjma klubu Zelených s Piráty. Hlasování by nepodpořili hejtmanovi náměstci Roman Hanák, Marek Šlapal (oba ČSSD) ani náměstkyně Taťána Malá (ANO) nebo opoziční Roman Celý (KDU-ČSL), Jiří Crha (ODS) a Jan Hrnčíř (SPD). Šlapal by stejně jako Malá festival podpořil za předpokladu vynětí obou her.

"Ať se hrají, pokud najdou publikum, ale za soukromé zdroje. Svoboda umění musí unést svobodu kritiky," uvedl Šlapal. "Necítím se být oprávněná jako cenzor, ale hanobení státního symbolu mi přijde za hranou," uvedla Malá.

Obdobně mluví i bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD), který počin s vlajkou nazval jako hanobení. Dotaci celému festivalu by nepodpořil, po vynětí her ruku zvedne. Stejný krok udělá i Crha z ODS. Naopak podporu festivalu s hrami nebo bez nich nevyjádří podle Hrnčíře SPD.

Obě inscenace režíruje chorvatský režisér Oliver Frljič. Prokletí se dotýká témat jako zneužívání dětí kněžími, umělé přerušení těhotenství nebo postavení žen ve společnosti. Čtvrteční představení se pokusila narušit skupina z radikálně pravicového hnutí Slušní lidé, která se snažila dostat do zamčeného sálu.

Naše násilí a Vaše násilí přináší pohled na Evropu překvapenou migrační krizí a nahlížení na oběti terorismu v Evropě a na Blízkém východě. Proti sobotnímu představení protestovalo několik skupin, členové Slušných lidí přerušili představení vstupem na jeviště. Musela to řešit policie.

Předpokládaný rozpočet festivalu je 11 až 12 milionů korun, řekl už dříve finanční ředitel Národního divadla Brno Martin Gerych. Podle něj příspěvek kraje už figuruje v rozpočtových plánech akce. Jeho nezískání by se promítlo v ekonomickém výsledku. Záleží ale také na tržbách a dalších vlivech. Ztrátu by primárně neslo divadlo jako pořadatel, sekundárně město Brno jako jeho zřizovatel.

Související video: Spolek Slušní lidé protestoval proti uvedení hry: