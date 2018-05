Benzin a nafta zdražují už šestý týden. Ceny stouply na úroveň z loňského března

před 11 minutami

Podle analytiků bude zdražování pokračovat i v následujícím týdnu, ovšem pozvolněji. Na zvyšování cen teď nejvíce působí vývoj kurzu koruny vůči dolaru.

Praha - Průměrné ceny pohonných hmot v České republice opět vzrostly. Benzin Natural 95 od minulého týdne zdražil o 16 haléřů na 31,34 koruny za litr. Průměrná cena nafty stoupla o 17 haléřů na 30,38 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Paliva v Česku zdražují již šestý týden v řadě, vyšplhaly se na úroveň cen z loňského března.

Nejvyšší ceny platí i nadále motoristé v Praze. Litr naturalu vyjde v hlavním městě v průměru na 32,25 koruny, nafta na 31,30 koruny. V žádném jiném kraji se průměrná cena benzinu přes 32 korun nedostala a také diesel nikde jinde nestojí více než 31 korun.

Naopak nejlevněji se tankuje na jihu Čech. Průměrná cena benzinu v Jihočeském kraji je 30,94 koruny za litr, naftu zde řidiči natankují v průměru za 29,92 koruny za litr. Méně než 30 korun zaplatí za litr nafty ještě v Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

Podle analytiků bude zdražování pohonných hmot pokračovat i v následujícím týdnu. "Bude však výrazně pozvolnější než v uplynulých týdnech. Aktuálně českým řidičům nejvíce škodí vývoj kurzu koruny vůči dolaru. Jen za uplynulý týden koruna oslabila o dvě procenta, což navyšuje náklady čerpacích stanic na pořízení vstupních surovin," uvedl analytik společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Benzin a nafta se na komoditní burze v Rotterdamu obchodují v dolarech. Slabší koruna je proto při přepočtu na českou měnu prodražuje.

Cena ropy Brent, ze které se pohonné hmoty vyrábějí, se stále pohybuje nejvýše od konce roku 2014. V té době stál litr benzinu průměrně 35,20 koruny. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka je tak do léta prostor pro další zdražování. "Ceny by se mohly zvednout až o 30 haléřů," podotkl Tomčiak. Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda nevylučuje, že by do prázdnin mohl benzin zdražit až do pásma od 34,60 do 34,80 koruny.

Průměrná cena k 2. květnu (v korunách za litr):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 31,34 30,38 Praha 32,25 31,30 Jihočeský 30,94 29,92 Jihomoravský 31,44 30,57 Karlovarský 31,04 30,05 Královéhradecký 31,00 29,96 Liberecký 31,05 30,01 Moravskoslezský 31,16 30,17 Olomoucký 31,52 30,50 Pardubický 31,10 30,18 Plzeňský 31,74 30,88 Středočeský 31,58 30,64 Ústecký 30,96 29,97 Vysočina 31,76 30,99 Zlínský 31,20 30,16

Zdroj: CCS