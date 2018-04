Zvýhodněná sazba daně pro plyn CNG do aut zůstane i po roce 2020, rozhodla vláda

před 39 minutami

S rozhodnutím nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů, podle které jde o zcela nekoncepční krok.

Praha - Stát zachová zvýhodněnou sazbu spotřební daně pro užití zemního plynu (CNG) v automobilech i po roce 2020.

Vláda dnes schválila memorandum, podle kterého se zavazuje, že v letech 2020 až 2025 daň zachová na stávající nižší úrovni proti benzinu nebo motorové naftě. Chce tak podpořit využívání CNG jako alternativního paliva v dopravě.

Vláda v posledních měsících projednání memoranda několikrát odložila. Od letoška je spotřební daň na metr krychlový CNG jako automobilového paliva 1,44 koruny proti 12,84 koruny za litr benzinu. Do roku 2020 se má daň na CNG postupně zvýšit až na 2,80 koruny na metr krychlový.

Ke zvýšení daně bude moci vláda přistoupit v případě, že spotřeba zemního plynu v dopravě přesáhne 600 milionů metrů krychlových za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, inkaso spotřební daně z minerálních olejů poklesne meziročně o více než dvě miliardy korun, schodek rozpočtu přesáhne 1,5 procenta HDP, dojde k navýšení sazeb daně u benzinu a nafty nebo ČR nebude plnit minimální sazby stanovené EU.

"Zvýhodnění zemního plynu v dopravě podporujeme. Pomůže zajistit stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí na následujících sedm let. Užitek přinese i zákazníkům, coby uživatelům dopravních prostředků. Sníženou spotřební daň pro CNG v nedávné době zachovalo i Německo," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu Bohuslav Čížek.

"Ačkoliv nezpochybňujeme, že při využití zemního plynu dochází k uvolňování menšího množství emisí, než je průměr stávajícího vozového parku, velmi podobného snížení lze dosáhnout i využitím jiných alternativních paliv, a to za mnohem nižší finanční zátěže pro veřejné rozpočty. Podpora zemního plynu je pouze jednou variant, jak lze emise v dopravě snižovat," uvedl předseda unie Ivan Indráček.

V současnosti jezdí po tuzemských silnicích zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Výrazně by k tomu měly přispět také orgány veřejné správy, které mají mít v roce 2020 ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až 5000 nových CNG vozů.