Benefit, který by si přál každý: Neomezené volno naráží v Česku na konzervativní šéfy

Představte se, že si vezmete dovolenou, kdy chcete a na jak dlouho chcete. Tedy po dohodě s vedením a kolegy. Snový benefit se začíná objevovat i na českém trhu práce. Zatím ojediněle, ale první vlaštovky by mohly nakonec spustit lavinu. Má v podstatě jen dvě překážky: změnu myšlení konzervativních manažerů a nutnost, aby si firmy na benefit dokázaly vydělat.

Benefit ve formě neomezené dovolené již zavedlo několik českých společností. Například softwarová společnost Avast. "Zrušili jsme pracovní dobu a všem 1900 zaměstnancům nabídli neomezenou dovolenou a možnost pracovat odkudkoli, tedy i z chalupy nebo ze zahraničí," říká ředitelka pro spokojenost zaměstnanců v Avastu Martina Suchomelová.

Doplňuje, že firma v současnosti nabízí 25 dní standardní dovolené. Teprve ve chvíli, kdy zaměstnanci dovolenou vyčerpají, mohou čerpat z té neomezené, aby si nepřeváděli žádné dny do dalšího roku.

"V případě, že potřebují pouze jeden den volna, nemusí žádat o schválení svého manažera, to je nutné až u volna na dva a více dní. Žádné další podmínky nevyžadujeme. Neomezenou dovolenou zaměstnancům hradíme v plné výši základní mzdy, stejně, jako je tomu u v Česku populárních sick days," popisuje Suchomelová.

Firma podle ředitelky zatím žádné zneužívání benefitu nezaznamenala. Zaměstnanci to navíc s dovolenou nad stanovený počet loni nepřeháněli. Průměrně na jednoho zaměstnance připadlo 2,24 dne nad rámec standardní dovolené. Nejdelší volno trvalo 62 dní. "Každou dovolenou je potřeba vždy plánovat s ohledem na možnosti a vytížení celého týmu, k čemuž máme ve firmě dobře nastavené procesy," dodává manažerka.

Model se podle Suchomelové osvědčil. Věří, že se podobným směrem budou ubírat i další firmy. "Podporujeme maximální flexibilitu zaměstnanců, aby si sami mohli rozhodovat o tom, jak naloží se svým časem. Pomáhá to i manažerům, kteří mohou svým týmům poskytnout více volnosti. Často jsme u zaměstnanců viděli trend šetření dovolené a strach si ji vybrat, aby jí měli dostatek na nečekané situace nebo na Vánoce. Stávalo se tak, že na konci roku měli velké zůstatky," doplňuje manažerka.

Neomezené volno nabízí zaměstnancům v Česku také technologická společnost Pure Storage. "Stejně jako je třeba lidem poskytnout čas na profesní růst, je nutné dát jim i prostor na dobití energie a hledání inspirace a motivace pro nové projekty. Naši zaměstnanci často pracují velmi tvrdě. Po úspěšném ukončení velkých projektů pak potřebují a zaslouží si odpočinek. Pokud získají souhlas svého nadřízeného, ​​mohou čerpat i neomezenou dovolenou," uvádí Eva Čásenská, ředitelka náboru pro Pure Storage.

Podle ní benefit platí pro všechny zaměstnance české pobočky hned od jejího otevření před dvěma lety a dny dovolené čerpané nad standardní dovolenou jsou plně hrazené.

Neomezeného volna bude přibývat, chce to ale jasná pravidla

Podle expertky na pracovní trh Andrey Linhartové Palánové ze společnosti PwC jde o benefit, který má velký potenciál, zdaleka ne všechny firmy ho ale budou schopné zavést.

"Pro optimální fungování neomezené dovolené je třeba nastavit jasná pravidla čerpání, aby se nestalo, že jej budou zaměstnanci zneužívat, například tedy kdo má na benefit nárok a za jakých podmínek je možné ho čerpat," radí Linhartová Palánová.

Cílem takového benefitu není podle ní pouze marketingově přilákat nové zaměstnance, ale především udržet si šikovné a talentované lidi, kteří pro firmu již dlouhodobě pracují, osvědčili se a potřebují načerpat síly nebo vyřešit složité životní situace.

Podle ní časem na pracovním trhu vykrystalizuje nová sada firemních benefitů zacílená na konkrétní skupiny zaměstnanců a jejich potřeby nebo konkrétní životní situace a součástí bude i delší dovolená nad rámec zákonného minima.

"Domnívám se, že postupem času bude na českém trhu přibývat společností, které budou neomezenou dovolenou nabízet, budou to však ekonomicky stabilní a prosperující firmy, kde si na takový benefit vydělají," dodává Linhartová Palánová.

Musí se změnit myšlení manažerů

Skeptičtější k masivnějšímu rozšíření benefitu v Česku je Jiří Halbrštát z ManpowerGroup. "Je to pěkný systém založený na důvěře a individuální zodpovědnosti zaměstnance. To ale nestačí. Je třeba přidat ještě jiný systém hodnocení pracovního výkonu, tedy hodnocení založené na výkonu a nikoli na odpracovaných hodinách, a změnu organizace práce. To klade mnohem větší nároky především na management na všech úrovních. A to je největší překážka, který tento přístup okamžitě pohřbí," míní personalista.

Zavedení neomezené dovolené, ale i flexibilních forem práce je podle něj otázkou kultury, nastavení firem a přemýšlení manažerů. "Přístup českých manažerů je velmi konzervativní a drží se zažitých schémat - tedy v kanceláři se sedí od tolika do tolika a individuální řešení pro lidi, kteří potřebují pracovat jiným způsobem, se jim nechce řešit," říká Halbrštát.

Uvádí celkem běžný příklad nezorganizovaného manažera, který si každou chvíli vzpomene, že nějakou práci zapomněl zadat svému týmu, proto potřebuje, aby neustále kolem něj seděli podřízení v plném počtu připraveni zachraňovat jeho "deadliny".

"Jde hodně o důvěru k podřízenému, a hlavně o schopnosti zadávat správně úkoly, termíny a cíle a zároveň je umět vyhodnocovat. Mnoho šéfů nesnese pocit, že nemá podřízeného na očích a neví, jestli skutečně pracuje. Snad se ale situace začne rychleji měnit," doufá personalista.

Liberální systém čerpání dovolené si dokáže představit u obchodních pozic, kde největší část odměny tvoří provize, a potom v technologických firmách, kde jsou lidé zvyklí na vysokou míru volnosti.

"Rozhodně to ale není aplikovatelné plošně. Americké společnosti, které tento systém zavedly, argumentují tím, že ušetří kapacity v personálních odděleních na počítání vyčerpaných dnů volna a uspoří na neproplácení nevyčerpaných dovolených u odcházejících zaměstnanců. Česká legislativa ale stanovuje minimální délku dovolené ročně. Navíc se dá u české mentality očekávat tendence ke zneužívání, a tedy nadměrné čerpání dovolených," myslí si Halbrštát.

Adekvátní "náhradou" za neomezenou dovolenou jsou v Česku celkem již běžné dva i tři týdny dovolené navíc k zákonem stanoveným 20 dnům, možnost čerpat další volno v případě nemoci nebo nutnosti řešit osobní záležitosti. Zaměstnavatelé také začínají být více svolní s čerpáním neplaceného volna na delší dobu.

Podle aktuálního průzkumu Grafton Recruitment patří dovolená pět týdnů a více mezi tři nejžádanější benefity. Týden navíc k zákonné dovolené mají přibližně dvě třetiny pracovníků z IT a modrých límečků (manuálních profesí) a o něco méně (61 procent) bílých límečků (kancelářské profese). Počet firem nabízejících dva a více týdnů navíc je už výrazně nižší. Žádaná není jen dovolená nad rámec zákona, ale také příspěvek na ni. U všech oborů jde ale o jeden z benefitů s největším rozdílem poptávky a nabídky.