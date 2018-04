Banka Creditas umožní lidem nahlížet do jejich účtů u konkurence. Přidá pobočky a chystá hypotéky

před 55 minutami

Nové platební služby - jako jsou přístup k různým účtům z jedné aplikace nebo snazší placení - umožňuje od poloviny ledna bankám a takzvaným fintechovým firmám nový zákon.

Praha - Banka Creditas, která má za sebou teprve první rok fungování, předbíhá konkurenci v rychlosti, jakou pro klienty rozšiřuje možnost ovládat v internetovém bankovnictví účty v jiných bankách.

Už od ledna si do něj mohou napojit účty ve Fio bance a ode dneška i v Equa bank. V květnu se má tato možnost rozšířit i na účty v Air Bank a poté i v České spořitelně.

"Zatím klienti můžou do svých účtů ve Fio a Equa jen nahlížet - to znamená, že mají v internetovém bankovnictví přístup k zůstatkům a historii pohybů. Ale brzy jim umožníme i zadávat platby," upřesňuje Kamil Rataj, místopředseda představenstva Creditas.

"Až příští měsíc začneme nabízet napojení účtů v Air Bank, budou moci v internetovém bankovnictví Creditas zadávat i platební příkazy. Následně by se to mělo týkat i účtů v Equa bank," dodává Rataj.

Ve druhé polovině roku chce Creditas tyto nové služby spustit i ve své mobilní aplikaci. Ta zatím napojení účtů ve Fio a Equa bank neumožňuje.

Vedle své vlastní mobilní aplikace Creditas zároveň plánuje novou aplikaci i pro neklienty banky, kterým chce právě tyto nové služby nabídnout. Jméno aplikace kvůli konkurenci zatím nezveřejňuje.

"Předpokládáme, že nová platforma už při spuštění umožní správu účtů v šesti až sedmi bankách. Lidé si jejím prostřednictvím budou moct sledovat nejen účet v jiné bance a platit z něj, ale její součástí bude i funkce manažer financi," říká Rataj. Mělo by jít například o grafické znázornění všech příjmů a výdajů, sledování klientova rozpočtu a podobně.

Kromě Fio, Equa a České spořitelny Rataj další banky napojené na novou platformu konkrétně nechtěl jmenovat. Potvrdil jen, že letos to ještě nebudou ČSOB a Komerční banka.

Nové platební služby - jako jsou přístup k různým účtům z jedné aplikace nebo snazší placení - umožňuje od poloviny ledna bankám a takzvaným fintechovým firmám nový zákon. Banky je mohou nabízet bez dalšího povolení České národní banky, protože se na ně vztahuje už stávající bankovní licence, zatímco fintechové firmy k ním musí povolení ČNB získat. Zatím ho ani jedna nezískala, potvrdila Aktuálně.cz ČNB.

Klienti k využívání těchto nových služeb musí vždy dát souhlas. Například když klient Creditas chce nahlížet do svého účtu v Equa bank, nejprve dá v internetovém bankovnictví příkaz k napojení účtu, pak je přesměrovaný do internetového bankovnictví Equa a teprve po zadání přístupového hesla a kódu z ověřovací SMS bude jeho účet připojený do účtu Creditas. Obdobný postup je i ve Fio bance.

"ČNB obdržela dvě žádosti o povolení k činnosti správce informací o platebním účtu a jednu žádost platební instituce o rozšíření oprávnění k činnosti o tyto platební služby. Řízení o žádosti prozatím probíhají," říká Denisa Všetičková z tiskového oddělení ČNB. Podání žádosti o povolení ČNB potvrdily on-line deníku Aktuálně.cz společnosti Roger, BudgetBakers a Spendee.

Důvod, proč Creditas předbíhá jiné banky, je podle Rataje v tom, že se jako nováček zaměřuje na moderní technologie. Je pro ni také snazší nově budovaný IT systém napojit na rozhraní jiné banky, aby mohla tyto služby zajišťovat.

"Několik bank už ale má toto rozhraní připraveno tak, že věříme, že propojování účtů bank začne být častější. Během pár měsíců se to už projeví na trhu," říká Rataj.

Kromě toho letos chystá Creditas i další novinky. "Zvýšíme počet svých poboček o třetinu," upřesňuje Jan Jeřábek, ředitel retailového bankovnictví. V současné době má 16 obchodních míst, to znamená, že jejich počet by měl vzrůst o pět až šest.

Creditas také zažádala o licenci pro prodej investičních produktů a chce tím rozšířit svou nabídku na zhodnocování úspor, kde se zatím zaměřila jen na spořicí a termínované vklady.

"Co se týče úvěrové oblasti, analyzujeme aktuálně hypoteční trh a uvažujeme o rozšíření produktové nabídky o hypotéky," uvádí Jeřábek. Ambicí Creditas je podle informací Aktuálně.cz vstoupit na hypoteční trh už letos.