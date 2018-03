Hello bank chce rychle dohnat konkurenci. Spustí vlastní bankomaty a chystá další novinky

před 4 hodinami

Pobočka Hello bank. | Foto: Hello bank

Nejnovější banka v Česku rozšíří nabídku také o další druhy platebních a kreditních karet, placení mobilem Google Pay nebo o okamžité platby.

Praha - Internetová Hello bank chce mít do tří let 400 tisíc klientů, kteří budou pravidelně využívat její internetové a mobilní služby. Tento cíl podpoří rychlým vybudováním bankomatové sítě, rozšířením slev u obchodníků, v kratším horizontu plánuje zavést i Google Pay a okamžité platby. Banka, která patří do francouzské skupiny BNP Paribas, vstoupila na český trh loni v listopadu přeměnou z úvěrové společnosti Cetelem.

"Společně s polskou společnosti IT Card, fungující pod značkou Planet Cash, začínáme stavět bankomatovou síť. První bankomaty s naším logem spustíme v létě, do konce letošního roku jich bude celkem padesát. Během tří let jich plánujeme mít dvě stě," potvrdil on-line deníku Aktuálně.cz Emmanuel Bourg, generální ředitel Hello bank.

Na části z nich budou moci klienti vkládat hotovost na účet, což jim dosud banka neumožňuje. "Na našich bankomatech můžeme zavádět i další služby a také přes ně oslovovat klienty, což na cizích bankomatech nejde," vysvětluje Bourg.

Současně klientům slibuje nadále zachovat i tři výběry měsíčně zdarma z jakéhokoli bankomatu jiného provozovatele v Česku.

Vedle spotřebitelských úvěrů, karet a pojištění začala Hello bank od loňského listopadu nabízet také internetové a mobilní bankovnictví s bezpoplatkovým běžným a spořicím účtem.

Aktivně lákat klienty začala masivní kampaní od prosince. Současně se zaměřila i na udržení zákazníků bývalého Cetelemu, kteří pod novou banku automaticky přešli.

Podle Bourga má nyní Hello bank 120 tisíc klientů, kteří pravidelně využívají její služby. Celkem pod banku přešlo zhruba 400 tisíc klientů, které získala ještě pod bývalou značkou.

"Náš akcionář už hodně investoval do transformace na Hello bank a s dosavadními výsledky v Česku je velmi spokojený. Máme podporu BNP Paribas, která chce do Hello bank v Česku dlouhodobě investovat," zdůrazňuje Bourg.

Banka od března zvýšila úroky na běžném a spořicím účtu, aniž by zvedla úroky na úvěrech. "Naše marže je stále dobrá. Úroky na úvěrech přizpůsobíme, když to bude nutné. Teď to neplánujeme," tvrdí Bourg.

Hello bank rozšíří nabídku také o další druhy platebních a kreditních karet, placení mobilem Google Pay nebo o okamžité platby - tedy poslání peněz na účet v jiné bance během několika vteřin, které Česká národní banka slibuje v tuzemsku umožnit od čtvrtého čtvrtletí.

"Ještě jsme se nerozhodli, kdy s Google Pay začneme, ale určitě ho klientům nabídneme, jakmile zájem vzroste. Totéž platí o okamžitých platbách. Zda to bude 1. listopadu, 1. prosince, nebo v lednu příštího roku, to se bude odvíjet od poptávky našich klientů. Každopádně jsme už rozhodnuti žádný poplatek za okamžitou platbu klientům neúčtovat," upřesňuje Bourg.

Přitáhnout zájem nových klientů má také rozšíření benefitů při nákupu u obchodních partnerů. "Snažíme se teď spolu s nimi dojednat větší možnost benefitů, na kterých bychom se společně podíleli. Naši klienti platí už méně za energie od EON. Rádi bychom jim podobnou možnost nabídli například při nákupu produktů společnosti Apple i dalšího zboží a služeb," říká Bourg.

Naopak konkurovat hypotékami a investičními produkty se Hello bank zatím nechystá. "V tuto chvíli necítíme poptávku klientů. Může to být další krok po roce 2020," vysvětluje ředitel.

Hello bank nepočítá ani se službami pro firmy. "Služby pro velké korporace v Česku zajišťuje pobočka BNP Paribas a ani my služby pro malé a střední firmy neplánujeme. Zůstaneme specializovanou bankou pro drobné klienty, kteří hledají jednoduché služby pro každodenní život," tvrdí Bourg.

Zaměření Hello bank tak lze srovnat s Air Bank a mBank, které také malým a střední firmám služby nenabízejí. Oproti nim ale neplánuje mít větší pobočkovou síť, kterou obě banky - podobně jako další, převážně internetová Equa bank - postupně rozšiřovaly na desítky dalších míst.

"Máme nyní tři pobočky - v Praze, Ostravě a Brně. Když v nějakém městě budeme mít hodně klientů, tak tam pobočku otevřít samozřejmě můžeme, ale na rozdíl od konkurentů necítíme, že jich budeme skutečně víc potřebovat," říká Bourg.

Hello bank podle něj cílí hlavně na klienty, kteří chtějí digitální služby. Je také fyzicky přítomna ve více než jedné tisícovce obchodů, které prodávají její úvěry. "Můžeme tam klienty informovat o všech našich ostatních službách. Zatím přímo u obchodníků nové běžné účty neotvíráme, ale ani to není v budoucnu vyloučeno," dodává Bourg.

