před 3 hodinami

Hello bank od března zdvojnásobila úrok na spořicím účtu. Přestože jeho výše ani zdaleka nepokryje inflaci, stala se novou jedničkou mezi účty bez podmínek - ovšem jen pro vklady do 300 tisíc. Pro vstup do přehledu klikněte na úvodní obrázek.

autor: Petr Kučera | před 3 hodinami

Související

Hlavní zprávy