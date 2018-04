Jednoduché placení mobilem dobývá Česko. Google Pay spustí další banky, chystají i alternativu

před 35 minutami

Službu Google Pay využívá v Česku necelý půlrok po spuštění přes 60 tisíc klientů. Letos se jejich počet ještě výrazně zvýší.

Praha - Češi platí místo bankovními kartami stále častěji jen mávnutím telefonu. Službu Google Pay (dříve Android Pay), která lidem umožňuje platit pomocí smartphonů, využívá zhruba šedesát tisíc zákazníků.

Letos se jejich počty rozrostou. Ke čtyřem bankám, které aplikaci zpřístupnily svým klientům krátce po jejím vstupu na český trh koncem roku 2017, se v dalších měsících chce přidat dalších pět finančních společností.

Část bank však chce svým klientům bezkontaktní platby umožnit prostřednictvím svých vlastních softwarových aplikací, snaží se tak udržet co nejtěsnější kontakt s klientem pro lepší vytěžování dat pro marketing a snazší nabídku doprovodných služeb.

Komerční banka eviduje téměř třicet tisíc klientů, kteří si zaregistrovali své karty a platí své útraty pomocí Google Pay mobilem. "Klienti provedli již více než 200 tisíc plateb," upřesňuje Michal Teubner, mluvčí finančního domu.

Moneta Money Bank hlásí zhruba 18 tisíc klientů, kteří službu od jejího zavedení využívají. Než si službu osahali, byli opatrní. "Zpočátku platili pomocí mobilního telefonu částky ve výši stovek, maximálně pár tisíc korun. V současnosti platí řada klientů v průměru už stejné částky jako fyzickou kartou," popisuje Jakub Švestka z tiskového oddělení banky.

Mluvčí mBank Pavel Vlček potvrdil, že zájem o Google Pay překonal jejich očekávání. Aplikaci prý v Česku používá 15 tisíc jejich klientů a čeští klienti o službu jevili zhruba o dvě třetiny silnější zájem než v Polsku, kde sídlí matka společnosti. Zajímavostí je, že se ve zhruba 90 procentech případů jedná o muže.

Se zavedením je spokojená i J&T banka, přesná čísla o počtu uživatelů však nesdělila. Dohromady tak Google Pay v Česku využívá přes 60 tisíc klientů bank, v některých případech však může jít o jednoho člověka, jenž má účty u více bank.

V průběhu letošního roku by Google Pay měly zprovoznit i Fio banka a Equa bank. O rok později by se měly připojit i Creditas a Home Credit. Sberbank plánuje Google Pay po zavedení nového on-line bankovnictví. Ostatní banky zatím plány zavedení služby teprve zvažují, případně ještě nechtějí zveřejnit konkrétní datum spuštění.

Do této skupiny patří například Air Bank. Ta sice zavedení Google Pay do budoucna přímo nevyloučila, od čtvrtka 5. dubna však klientům nabízí bezkontaktní platby jiným způsobem - a to pomocí své vlastní aplikace My Air. Touto cestou se rozhodly jít i další banky. Už od roku 2016 má svou aplikaci pro bezkontaktní platby s telefonem ČSOB.

V průběhu letošního roku chce platby pomocí takzvaného NFC čipu, tedy stejné technologie, kterou využívá i Google Pay, umožnit Česká spořitelna. "Již v průběhu jara zahájíme pilotní testování placení mobilem na vybrané skupině zákazníků," vysvětluje Filip Hrubý z České spořitelny.

"Na rozdíl od Google Pay zde platební data zákazníka budeme spravovat pouze my jako jejich banka, a ne třetí strana, tedy Google," vysvětluje Hrubý rozdíl mezi tím, jak bude fungovat vlastní aplikace České spořitelna, oproti řešení od technologického giganta.

Právě správa dat a kontakt s klientem patří zřejmě mezi hlavní důvody, proč se banky kontaktu s klientem nechtějí vzdát a snaží se ho "udržet" ve vlastním softwarovém řešení. "Aplikace jako Google Pay a Apple Pay odsouvají banku do pozice anonymního poskytovatele komoditních služeb," vysvětluje Tomáš Pithart ze společnosti Deloitte.

Tím podle něj banky přicházejí o důležitý kontakt se zákazníkem. "Interakce s klienty umožňuje bankám mimo jiné sběr transakčních dat pro profilování, segmentaci a rating klientů a návazné relevantní komerční nabídky," vysvětluje Pithart.

Zavedení Google Pay si pochvalují i kartové společnosti. I když už zákazník neplatí přímo plastovou kartičkou s logem společnosti, ani ony na tomto systému netratí. Do aplikace se totiž nahrává kreditní karta, nikoliv rovnou přímý přístup na osobní účet. "Globální firmy jako Google, Apple, Samsung či nově například fintechový start-up Klarna jsou pro Visu partneři," říká Noah Žyla z tiskového oddělení Visy.

Právě třeba služba Apple Pay, na kterou Žyla naráží, by mohla potěšit klienty bank, jež coby chytrý telefon upřednostňují výrobky společnosti Apple. Ty totiž využívají vlastní operační systém a platební řešení Google Pay, které funguje jen na operačním systému Android, tak nemohou využít. Společnost Apple však doposud zprovoznění svého řešení pro český trh ani neohlásila.