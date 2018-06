Známe nejabsurdnější výluku z pojištění. Anketa ukazuje na "gumové" formulace ve smlouvách

První ročník Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění ukázal na "gumové" formulace, které mohou pojišťovny vykládat kreativně. Lidem také vadí, že nemohou od smlouvy odstoupit kdykoliv v průběhu roku.

Praha - Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění má za sebou první ročník. Z trojice kandidátů, kteří postoupili do finálového hlasování, "vyhrálo" zanedbání povinnosti pojištěného.

"Jedná se o výluku, která bývá ze strany pojišťoven velmi často zneužívána. Pojišťovny přitom využijí i zcela minimální, nebo nepodstatné zanedbání, které ani nemělo často na vznik škody vliv," říká Patrik Nacher, organizátor ankety a majitel serveru BankovniPoplatky.com.

Nenápadným háčkem v pojistných podmínkách může být například povinnost zavřít hlavní uzávěr vody v případě, že majitel odjíždí pryč na delší dobu. Nebo třeba majitel bytu přijde o nárok na úhradu škody způsobené vykradením bytu, protože nechal okno otevřené na ventilačku.

Anketa skončila velmi vyrovnaně. Téměř devět tisíc hlasů se rovnoměrně rozdělilo mezi tři výluky, které postoupily z prvního kola do finále.

Druhé místo obsadilo odlišné pojištění pro stejné či obdobné věci. Tím měli organizátoři na mysli například situaci, kdy součástí pojistky proti poškození cizí věci je vytopení souseda kvůli přeteklé vaně nebo uvolněné hadičce pračky, ale už ne prasklá trubka ve zdi.

"V praxi to například znamená, že se necháte pojistit proti škodě způsobené na střeše domu a to proti krupobití, zásahu bleskem a podobně. Pokud vám však střechu odnese vítr, který nebyl vyjmenován v možných rizicích, pojišťovna vám nic nevyplatí," vysvětluje Nacher. Ne každý pojištěný však podle něj umí odhadnout, co vše může způsobit na střeše škodu.

Na třetí pozici se umístila "výluka z hlediska nejednoznačné identifikace". Pojišťovna se totiž před výplatou škody může bránit například tím, že majetek nebyl udržován v dobrém stavu, jak vyžaduje smlouva.

"Co je udržování dobrého stavu už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit," uvádí Miroslav Zeman ze serveru BankovniPoplatky.com.

Konečné výsledky ankety

Pořadí a výluka Počet hlasů 1. Zanedbání povinnosti pojištěného 2930 2. Odlišné pojištění pro stejné či obdobné věci 2920 3. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace 2825

"Řada nepochopení týkajících se výluk plyne jednoduše z nedostatečné finanční gramotnosti a z nezájmu číst pojistné podmínky," brání pojišťovny Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Podle něj by si klient měl při uzavírání smlouvy buď sám, nebo s poradcem, důkladně prostudovat, proti čemu je chráněn.

Podle Marka Orawského, zakladatele První klubové pojišťovny, jsou ale první a třetí výluka charakteristické svou "gumovostí". Klienti se jich podle něj bojí, protože s nimi pojišťovny mohou zacházet kreativně. "Obchodní vztah, který není založený na důvěře, ale na sankcích a slovíčkaření nemůže dlouhodobě fungovat," dodává Orawski.

Anketa se zaměřila také na nemožnost ukončit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu pojistného období. Naprostá většina (94,5 procenta) hlasujících by podle ní uvítala možnost odstoupit od smlouvy kdykoliv, nikoliv jen v zákonem zaručených šesti týdnech před jejím vypršením.

Už dnes jsou na trhu společnosti, které tuto možnost svým klientům poskytují. "Pokud u nás naši klienti být nechtějí, nedržíme je. Přijde nám normální, aby mohli odejít kdykoliv, takže žádné lhůty nemáme," říká Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny Direct.

"Když nám klient napíše, že chce ukončit smlouvu k určitému datu, neptáme se proč a vrátíme mu nespotřebované peníze," říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Ta se podle něj zatím s rušením příliš nepotýká. "Klienti smlouvy ukončují minimálně. V podstatě jen kvůli standardním důvodům, jako že prodají auto, nebo se přestěhují," dodává.

"Každý trh se v čase vyvíjí a je přirozené, že to, co mělo opodstatnění v minulosti, s nárůstem vlivu digitálních technologií může na významu ztrácet," říká Matoušek z asociace pojišťoven. Konkurenci na trhu prý vítá především v rámci zlepšování služeb pro zákazníky. Přesto je podle něj potřeba rozlišovat mezi víceletými smlouvami životního pojištění a zpravidla ročními neživotními pojistkami.

Výsledky prvního kola ankety: