Ekonomka varuje: Může být mnohem, mnohem hůř. Jeden příklad v EU je alarmující

Pokud jde o inflaci, je na tom ve středoevropském kontextu Česká republika velmi špatně, varuje ekonomka Jana Matesová. Podle ní bychom se rozhodně neměli vydávat cestou Maďarska, které je na tom daleko hůř. Kvůli dodávkám plynu z Ruska na dluh ho má země silně v hrsti, míní Matesová.

Maďarsko se na hranici bankrotu ocitlo opakovaně. "Kdokoliv radí následovat maďarskou hospodářskou politiku, ekonomickou politiku vlády, tak všechna čísla, všechna objektivní čísla říkají ne, touhle cestou se nevydávejte. To bychom mohli poznat, že může být ještě mnohem, mnohem hůř," vysvětluje ekonomka.

V Polsku jsou ceny podle Matesové nižší kvůli tomu, že tamní vláda dočasně zrušila DPH na potravinách. "A ten stav stále ještě trvá. Takže vláda 15 % umazala proti DPH na potravinách v České republice. Co je ale ve srovnání s Polskem varovné, je to, že u nás ceny základního zboží narostly velmi rychle," popisuje Matesová a dodává, že je důležité brát v potaz i to, že je polský trh mnohem větší než ten český.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?



0:40-4:05 Podle ekonomky Jany Matesové je Česko, co se inflace týče, z nejhoršího venku. Jak ale vidí cíl ČNB mít na příští rok inflaci na úrovni dvou procent? A dotkne se pokles inflace i cen potravin?

4:05-9:10 Dá se podle bývalé zástupkyně Česka u Světové banky Jany Matesové nějak vyčíslit, o kolik Češi a Češky za poslední roky vlivem inflace zchudli? Je někdo, kdo zdražování nepocítil, nebo mu dokonce inflace "hrála do karet"? A která z okolních zemí je na tom srovnatelně s Českem, co se týče cen potravin?

9:10-15:28 Ekonomickou situaci Česka považuje za špatnou více než polovina lidí, ukázal průzkum CVVM. O čem tohle číslo podle Matesové vypovídá? Jak hodnotí ekonomka poslední ekonomické kroky vlády v rámci přípravy konsolidačního balíčku?

15:28-21:50 Jádrem balíčku jsou škrty - je to podle Matesové jediná možná cesta? A proč Česko do budoucna nečekají úplně světlé vyhlídky?

21:50-25:17 Konsolidační balíček často dostává přívlastek asociální, jaké budou jeho dopady na domácnosti s nejnižšími příjmy?

25:17-30:26 Co podle Matesové ukázal poslední summit G20 v Indii? Co podle ní měly státy udělat už v loňském roce a proč se tak doteď nestalo?