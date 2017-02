Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany má šanci získat vyšší prioritu, řekl saský předseda vlády

před 5 hodinami

Předseda saské zemské vlády Stanislaw Tillich na setkání s premiérem Sobotkou řekl, že usiluje o to, aby stavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany získala v německém plánování vysokou prioritu. Stavba na českém území by mohla začít kolem roku 2035, předpokládá Sobotka. "Je to projekt evropského významu, protože nám umožní napojení na moře a tím i na světové trhy," řekl Tillich o vzniku vysokorychlostní železnice, která by z Drážďan měla pokračovat přes Berlín do Hamburku.

"Je to projekt evropského významu, protože nám umožní napojení na moře a tím i na světové trhy," řekl Tillich o vzniku vysokorychlostní železnice, která by z Drážďan měla pokračovat přes Berlín do Hamburku.

O projektu jedná s německým ministrem dopravy Alexanderem Dobrindtem a snaží se ho přesvědčit o ekonomických přínosech stavby. Sasko tak chce docílit toho, aby projekt získal nejvyšší prioritu ve spolkovém plánu výstavby dopravní infrastruktury, jehož konečná podoba se letos bude schvalovat.

"Je to poprvé, kdy máme reálnou šanci, aby se tento projekt dostal do plánu spolkových dopravních cest s vyšší mírou priority," řekl Sobotka. Přípravné práce na české straně ale podle něj už probíhají. "Pokud vše dobře půjde, pak na české straně vidíme možnost výstavby v roce 2035, ale samozřejmě bychom rádi eventuálně tu přípravu urychlili," řekl Sobotka. O nákladech investice zatím nechtěl spekulovat, podle něj to není možné před zpracováním projektu.

Tillich označil zahájení stavby v roce 2035 za realistický plán. Jak dlouho bude stavba trvat, nechtěl odhadovat, budování vysokorychlostních tratí je podle něj náročné. "Oba jsme říkali, že 20 let pro (stavbu dálnice) D8 bylo trochu moc dlouho, snad to tentokrát bude o něco rychlejší," podotkl. Na obou stranách hranice je podle něj vůle vybudovat spojení co nejrychleji.

Premiéři se shodli na tom, že vysokorychlostní železnice bude znamenat přínos nejen pro Česko a Sasko, ale pro celý region střední Evropy. "Je to součást severojižního propojení, které půjde od moře přes Českou republiku směrem na Slovensko, Maďarsko, eventuálně na Balkán," řekl Sobotka. "Je to něco, co dává logiku z pohledu dopravy v celém regionu střední, jižní i severní Evropy," dodal.

autor: ČTK