Zaměstnavatelé se vrací k optimismu. Řada z nich plánuje nabírat nové pracovníky

Senátní ústavně-právní výbor v úterý odmítl nižší valorizaci červnových důchodů. K důvodům patřilo zejména sporné schválení vládní důchodové novely sněmovnou ve stavu legislativní nouze. Výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou i hlasy senátorů z klubů vládních stran. Pro schválení byl jeho předseda Tomáš Goláň (ODS).

Zamítnutí prosadil ve výboru jeho místopředseda Michael Canov (SLK), podpořily ho Hana Kordová Marvanová a Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 a Daniela Kovářová (nezávislá). Zbývající dva přítomní členové výboru se hlasování zdrželi. Podle Canova bylo prosazení novely ve sněmovně protiústavní, neboť podmínky stavu legislativní nouze nebyly naplněny. Novela navíc nepřípustně mění zpětně míru navýšení penzí, neboť podmínky pro řádnou valorizaci byly splněny už na konci ledna, uvedl.

Spornou nižší valorizaci nepodpořil ani sociální výbor Senátu. Pro její schválení byl v úterý stejný počet členů výboru jako pro její zamítnutí. Zamítnutí navrhoval Miroslav Adámek z opozičního hnutí ANO. Připojili se k němu Marek Hilšer a Jiří Vosecký z klubu vládního hnutí STAN. Pro schválení hlasovali Pavel Karpíšek, Jan Paparega a Marek Slabý z klubu ODS a TOP 09.

Kdyby vládní důchodovou novelu neschválil při středeční schůzi ani Senát jako celek, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo. Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Na valorizaci by tak stát dal 15 miliard korun navíc, bez novely by výdaje na penze vzrostly o 34 miliard.