Je zákaz jídla v MHD správný? Ve Vídni nově hrozí pokuta 50 eur, Praha trestá už léta

Na všech linkách vídeňského metra bude od 15. ledna v soupravách platit absolutní zákaz konzumace jídla. Cílem opatření je zabránění zápachu i snížení nákladů na úklid. Zákaz se osvědčil na jedné z hlavních linek U6, kde platí už od 1. září. Pro Pražany není zákaz jídla a pití v rámci celé městské hromadné dopravy žádnou novinkou - v metropoli platí celá desetiletí a pokuty za jeho porušení se běžně udělují.

Od června příštího roku by měla za porušení zákazu konzumace jídla a pití ve vídeňském metru hrozit i pokuta - a to ve výši až 50 eur (v přepočtu zhruba 1300 korun). Zpočátku ale bude podnik provinilce pouze napomínat. "Naši pracovníci to budou kontrolovat a také udílet přísná napomenutí," řekla deníku Österreich mluvčí vídeňské radní pro dopravu Ulli Simaové.

Dopravní podnik zdůrazňuje, že na lince U6 se zákaz velmi dobře osvědčil i bez sankcí. "Devadesát procent pasažérů to dodržuje," uvádí podnik. Na jaře má podnik vyhodnotit, jak se osvědčilo rozšíření opatření na celé metro.

Kontrola zákazu bude vyžadovat zvýšení počtu členů ostrahy v metru ze současných 60 na 80 do konce tohoto roku a na 120 do konce příštího roku.

S koláčem dál nejedeme

V pražských smluvní přepravních podmínkách je obecné ustanovení o zákazu konzumace jídla a pití v přepravních prostorech zakotveno již od roku 1994. Pražská integrovaná doprava přitom zahrnuje nejen metro, tramvaje a autobusy, ale také trolejbusy, lanovou dráhu či plavidla.

"Konzumace jídla a nápojů je porušením Smluvních přepravních podmínek, pokutu lze uložit, pokud cestující přes upozornění v dané činnosti pokračuje," uvádí tisková mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. V současnosti pokuta dosahuje 400 korun a domluvit se na jejím snížení přitom nelze ani při platbě na místě.

Historie zákazu jídla a pití v pražské MHD: Od 1. července 1964 byl učinný tzv. Městský přepravní řád. Ten výslovně neřešil, zda je zakázáno nebo dovoleno ve vozidlech MHD jíst. Pouze uváděl, že se cestující musí zdržet všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost, či toho, co by mohlo způsobit škodu dopravci anebo cestujícím. Oficiální výklad uvádí, že typickým jednáním, které může spolucestujícímu způsobit škodu, "je pojídání zmrzliny a tekutých poživatin ve vozidle, zejména dětmi".

MPŘ byl několikrát novelizován a byl zrušen až v roce 2000 novým předpisem, Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Tento PŘ zákazy formuluje opět jen v obecné rovině.

Legislativně je pojem SPP (smluvní přepravní podmínky) zakotven od roku 1994, již z této doby platí zákaz konzumace jídla a pití.

Daná vyhláška ale vstoupila v platnost až v roce 2000, teprve tehdy přestal platit starý MPŘ z roku 1964, několikrát novelizovaný. Ale ani v posledním znění neobsahuje nic navíc. Zdroj: DPP Praha

Statistiku toho, kolik "hříšníků" je za svačinku v MHD ročně potrestáno pokutou, si pražský dopravní podnik nevede. Řehková však dodává, že v naprosté většině případů na cestující platí pouhé napomenutí.

Napomenout za porušování přepravních podmínek - a případně i vyloučit z přepravy - může cestujícího přepravní kontrolor, ale také řidič dopravního prostředku.

Cestující v pražské MHD tak bývají čas od času svědky vyhrocených situací. "Tramvaj se stále nerozjížděla ze zastávky, až to cestujícím začínalo být divné a rozhlíželi se, co se děje. Najednou řidič roztáhl své dveře a zavolal mezi lidi: 'Pane, to jídlo schovejte, nebo si vystupte, jinak dál nepojedeme.' Překvapený muž držící v ruce kus koláče se nejdříve zmateně rozhlédl, aby se ujistil, že slova jsou adresovaná právě jemu. Poté začal protestovat, proč by mělo jeho ukusování vadit bezpečné jízdě, ale z neoblomných řidičových rysů brzy pochopil, že se žádné výjimky z přepravního řádu tentokrát nedočká," popisuje svou zkušenost čtenář Aktuálně.cz, který si nepřál uvést jméno.

Otázkou tak zůstává, zda zákaz jídla není přežitek a neslouží tak spíše než k udržování čistoty k znepříjemňování dopravy.

K vlakům jídlo patří

Například České dráhy tak nekompromisní při konzumaci jídla a pití ve svých vlacích nejsou, přestože se to některým spolucestujícím v kupé provoněném řízky líbit nemusí. K žádnému omezování cestujících se však nechystají.

"Naopak rozšiřujeme služby v oblasti nabídky občerstvení v našich vlacích, zajišťujeme roznášku občerstvení na místa cestujících (minibar), máme ve vlacích restaurační a bistro vozy a v moderních jednotkách InterPanter například automaty s občerstvením," doplňuje tiskový mluvčí Český drah Petr Štáhlavský.