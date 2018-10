Z brambor jedí hosté nejčastěji kaši. Nok by měl mít drážky, říká šéfkuchař Paulus

Češi by se měli naučit vybírat v obchodě brambory podle jejich varného typu. Pokud koupí jiný, vyhazují zbytečně peníze, protože se jim z nich dobré jídlo nepodaří připravit.

Praha - Roman Paulus, šéfkuchař restaurace Alcron, přidal diskusi z filmu Pelíšky o bramborových knedlících a nocích další rozměr. Zatímco podle hrdinky filmu Jindřišky má být bramborový nok kulatý a kluzký ze všech stran, podle jejího otce v podání Jiřího Kodeta mají právě takto vypadat jen typické vídeňské bramborové knedlíky. Paulus zase razí zásadu, že správný nok by hlavně neměl být hladký.

"Doporučuji tvarovat noky pomocí vidličky. Udělají se na nich drážky, ve kterých pak omáčka hezky ulpí. Pokud jsou noky hladké, omáčka z nich steče a to je škoda," říká šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou.

Paulus vaří v restauraci Alcron. Hosté si z brambor podle něj nejčastěji objednávají bramborovu kaši, rádi zkouší noky, ale hodně z nich si objednává také pečené či vařené brambory i hranolky.

Při nákupu v obchodě by podle něj lidé měli přemýšlet o tom, na co konkrétně chtějí brambory použít. Pro kuchaře v Alcronu je to začátek každé práce.

"Pro nás je mantrou, aby brambory měly správný varný typ. Typ A se hodí na saláty, B na přílohy a C na těsta a kaše. Pokud na kaši použijete špatný varný typ, nemáte šanci z něj dobrou kaši udělat," varuje Roman Paulus (ve videu Paulus ukazuje přesný postup při výrobě bramborových noků).

Čeští zemědělci letos sklidí podle Českého bramborářského svazu téměř 650 tisíc tun brambor, tedy zhruba o čtvrtinu méně než loni, kdy úroda dosáhla 820 tisíc tun. Produkce klesla kvůli suchu a tropickým teplotám.

"Až spotřebitelé vyčerpají tuzemskou úrodu, budou se v České republice prodávat brambory dovozové, což povede k růstu ceny. Po Novém roce by tak mohla výkupní cena brambor vzrůst na sedm Kč za kilogram. Nyní činí 4,5 Kč za kilogram," odhadl předseda svazu Miloslav Chlan.

V obchodech stojí nyní brambory kolem 16 korun za kilogram. Tato cena by podle odhadu místopředsedy svazu Vlastimila Rasochy mohla stoupnout o 30 procent.