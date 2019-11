Boj zbrojaře Strnada s uprchlým Savovem pokračuje: Mladá fronta čelí konkurzu

Nejsilnější slovenskou vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) povede do únorových parlamentních voleb její místopředseda, premiér a jeden z nejoblíbenějších politiků v zemi Peter Pellegrini. Rozhodlo o tom dnes vedení strany, řekl novinářům předseda Směr-SD a expremiér Robert Fico, který tak poprvé od vzniku strany v roce 1999 nebude jejím volebním lídrem.

Volebním lídrem druhé nejpopulárnější slovenské politické strany Za lidi bude exprezident Andrej Kiska, který se s Ficem dříve opakovaně dostal do sporů.

Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 29. února příštího roku. Strany musejí kandidátní listiny odevzdat do konce tohoto týdne. Nejoblíbenější stranou v zemi zůstal navzdory poklesu popularity Směr-SD, současná tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů veřejného mínění ale nezískala většinu ve sněmovně. Do parlamentu by se mohlo dostat až devět stran, hnutí či koalic.