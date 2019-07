Boj o lounskou vagonku vrcholí: areál přebírá zbrojař Strnad, vedení nechá lidi doma

před 2 hodinami

Zaměstnanci vagonky Legios Loco nemusí chodit do pátku do práce. Sdělilo jim to v pondělí vedení společnosti poté, co managementu zamezila přístup do areálu insolvenční správkyně firmy Heavy Machinery Services (HMS) Petra Hýsková. Od HMS si Legios komplex doposud pronajímal. Pokračuje tak právní bitva o zadluženou vagonku, kterou skrze propletenec firem podle bývalých manažerů ovládá uprchlý podnikatel František Savov, podle jiných pak o ni usiluje průmyslová firma Czechoslovak Group. Právě jedné z její součástí nyní správkyně lounský areál pronajala.

V areálu vagonky v Lounech v noci opět zasahovali policisté. Podle nich se jednalo o zatím blíže nespecifikovanou konfliktní situaci. Policie v areálu zasahovala už před týdnem. Podle neoficiálních informací tehdy skupina lidí chtěla zabránit insolvenční správkyni v inventarizaci majetku ve firmě. Policie střílela před lounskou vagonkou, návštěvu správkyně doprovázely střety číst článek Ředitel společnosti Legios Loco Petr Vlček řekl, že správkyně svým přístupem paralyzuje chod podniku a působí denně škody v řádech milionů korun. Společnost HMS, která je v konkurzu, firmě Legios Loco areál dosud pronajímala. Insolvenční správkyně dala Legiosu podle Vlčka v pátek 28. června výpověď bez udání výpovědní doby. V pondělí 1. července areál uzavřela. "Znemožnili nám přístup do areálu, jak dělníkům tak managementu, nemůže dodělávat vozy, nemůže je prodávat, stojí tam hotové vozy, majetek zákazníků. Máme tam svůj majetek a zásoby na nedokončenou výrobu zhruba za 320 milionů korun, o kterých teď deset dní nevíme, co se s ním děje," řekl Vlček. Právníci Legiosu se obrátili na soudy se stížnostmi a žádostí o předběžná opatření. "Věříme, že do pátku justice dá vědět. V pondělí jsme měli schůzku se zaměstnanci a oznámili jim, že mají zůstat do té doby doma, v pondělí se s nimi znovu sejdeme," uvedl ředitel, podle kterého vznikají firmě denně škody zhruba deset až 13 milionů korun. Legios Loco zaměstnává v Lounech, Horním Slavkově a Nymburku zhruba 1200 lidí. V Lounech se výroba vagonů dokončuje. "Uvnitř máme plný barák našich kalkulací, účtů, výkresů, našeho know-how. Musíme chránit náš majetek, a nemůžeme se k němu dostat," uvedl Vlček. Hodnotu majetku v areálu v Lounech pouze v železe odhadl ředitel na 300 milionů korun. Na 400 zaměstnanců Legiosu stálo před areálem minulé pondělí, v pondělí se opět někteří chtěli dostat dovnitř. "Pouští pouze lidi, které chtějí verbovat pro nového nájemce," uvedl Vlček. Insolvenční správce klekl na majetek Františka Savova. Asistovala policie a při ozbrojeném konfliktu se i střílelo https://t.co/benQobBP9B pic.twitter.com/uftMrZjevL — AKTU.news (@NewsAktu) July 1, 2019 Českobudějovický krajský soud koncem června znovu zamítl reorganizaci společnosti HMS, která má sídlo v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Soud zároveň na majetek firmy prohlásil konkurz a na 21. srpna svolal schůzi věřitelů. Pronájem závodu získá jiný železniční výrobce Insolvenční správkyně zároveň oznámila, že areál lounské vagonky bude nově využívat firma firma DAKO-CZ, jediný český výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla. Firma spadá pod Czechoslovak Group zbrojařů a průmyslníků Jaroslava a Michala Strnadových. Cílem operace je podle ní záchrana vagonky. DAKO-CZ počítá, že využije zaměstnance, kteří ve vagonce působí, řekl mluvčí DAKO-CZ Andrej Čírtek. Podle Vlčka je však firma DAKO-CZ největší konkurencí Legiosu. "Naši právníci si myslí, že výpověď z nájmu je neplatná, je to útok na fungující společnost," řekl. Legios se obrátil na soud v Českých Budějovicích, který řeší úpadek firmy HMS, i na lounský soud. Soud zamítl reorganizaci vagonky HMS. Bývalý Legios tak může čekat konkurz číst článek "Po vyhlášení konkurzu jsem jednala v zájmu věřitelů, mezi kterými jsou i státní organizace, banky či dodavatelé, aby nedošlo k dalšímu snížení hodnoty HMS a aby byly maximálně uspokojeny všechny pohledávky. Stěžejní je, aby v areálu HMS zůstala zachována výroba tak, aby podnik i jeho zaměstnanci měli do budoucna perspektivu," uvedla Hýsková. "Bohužel stejně jako v případě celého insolvenčního řízení firma Legios Loco nespolupracuje a naopak jedná obstrukčně tak, aby cíle konkurzu nebylo dosaženo," uvedla Hýsková. Zástupci Legios Loco to popírají a tvrdí, že insolvenční správkyně svým jednáním ohrožuje miliardový majetek firmy.