ČSSD má plán na dostupnější bydlení. Byty pak budou ještě dražší, tvrdí developeři

Sociální demokracie odevzdala v pátek do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který podle ní v případě schválení zajistí mnoha lidem rychlejší a levnější bydlení. I když ekonomové a developeři tvrdí, že nic takového záměr nepřinese, ČSSD trvá na svém a chystá se jednat mimo jiné s hnutím ANO i dalšími o podpoře návrhu. Jestli ale bude schválen do konce volebního období, není zdaleka jisté.

Sociální demokraté se několik týdnů před krajskými volbami a rok a půl před sněmovními volbami rozhodli, že jejich klíčovým tématem bude bydlení.

"Zrovna dnes ráno jsem se koukal, že u nás zase velmi rapidně rostou ceny bydlení, v Evropské unii jsme šestí z hlediska zdražování. Takže je potřeba s tím něco dělat," oznámil předseda strany Jan Hamáček s tím, že má před sebou hotový návrh zákona, který by mohl lidem pomoci. Jeho celý název zní: zákon o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení.

"My teď máme naprosto jedinečný projekt bydlení, který může znamenat revoluci. Když bude uveden do života, tak je schopný velmi rychle nastartovat masivní výstavbu dostupných bytů. Dáváme alternativu k jediné existující variantě, kdy se musí zájemce o bydlení masivně zadlužit, vzít si hypotéku a potom ji až 25 let splácet," tvrdí Hamáček.

V pátek tento návrh odeslal poslanec ČSSD Jan Birke do systému Poslanecké sněmovny, takže je poprvé veřejně k dispozici. "Jsem moc rád, že pan předseda Hamáček rozhodl, že bytová politika bude hlavní téma. A to nejen voleb, ale vůbec politiky sociální demokracie," uvedl Birke. Sociální demokraté dokonce slibují, že chtějí v budoucnu prosadit, aby nikdo neplatil za bydlení více než 30 procent čistých rodinných příjmů.

Je to tak, ČSSD už opět a opět slibuje lidem rychlejší a levnější bydlení. Tady jsem zachytil poslance J. Birkeho, který dnes na snidani s novináři společně s J. Hamáčkem a dalšími tvrdil, jak moc jejich návrh zákona o dostupném bydlení pomůže. Mnohem více napíši na @Aktualnecz pic.twitter.com/U4FcRyqmUc — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 9, 2020

Jak moc je tento návrh o dostupném bydlení "vějičkou" na možné voliče ČSSD, nebo v jaké podobě a zda vůbec se ho podaří sociální demokracii ve sněmovně prosadit, se teprve uvidí. Během roku a půl, který zbývá do konce současné sněmovny, se mnohdy zákony nepodaří odhlasovat. Zejména když nejde o vládní návrh, ale poslanecký, který má cestu k přijetí ještě složitější.

"Máme podpisové vzory, máme zákon, na kterém budou podepsáni všichni členové klubu ČSSD. A spustíme odborné semináře, koaliční a opoziční jednání. S ambicí, aby byl zákon přijat do konce tohoto volebního období minimálně v Poslanecké sněmovně," avizuje Birke.

ČSSD pomáhá "muž z USA"

Každopádně začíná kolečko mnoha vyjednávání, během kterého se musí sociální demokraté domluvit s hnutím ANO, jež má ve sněmovně zdaleka nejvíce hlasů. "Už jsem se domluvil s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO) na schůzce. Dnešní situace v oblasti bydlení je alarmující," sdělil Aktuálně.cz Birke, který je spoluautorem zmiňovaného návrhu.

Tím druhým je další člen ČSSD, Ivan Přikryl, který byl v minulosti mimo jiné náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj a svým způsobem se teď vrací na scénu - je hlavním autorem návrhu. Mimochodem, sociální demokraté čekali s představením návrhu na chvíli, kdy se Přikryl vrátí z New Yorku, kde dlouhodobě žije.

"Manželka je diplomatka, do USA se zase vracíme, teď bude působit v Los Angeles. Na zákonech kolem bydlení mi nesmírně záleží a rád bych byl v tomto užitečný, už v minulosti jsem se mnohokrát snažil předkládat různé návrhy," řekl Aktuálně.cz. "V bytové politice se tady v minulosti napáchalo spoustu chyb," míní Přikryl.

Na těchto chybách a stále nedostupnějším bydlení má však velký podíl i sama sociální demokracie - za posledních 30 let se několikrát podílela na vládnutí, aktuálně je součástí vlády už sedmým rokem.

Nestavět pro zisk

Podstatou čerstvého návrhu je to, že by zájemci o bydlení mohli vytvořit buď sami, nebo ve spolupráci s obcí či městem, družstvo nebo spolek a pustili by se do výstavby - jejímž cílem by nebylo vytvářet zisk.

"Díky zákonu se bude moci obec rozhodnout, že založí bytové společenství. Do něho může vložit své pozemky, čímž celý proces odstartuje," popisuje Birke, který je už deset let starostou Náchoda. Společenství následně připraví projekt, získá územní rozhodnutí, stavební povolení a další dokumenty, a vytipuje lidi, kteří se do tohoto společenství přihlásí.

"Potom by šli do banky, vzali si jako společnost úvěr, postavili bydlení a z nájmu spláceli úvěr. Například za dvacet let by se mohli stát vlastníky bytu anebo členy družstva," upřesňuje Birke.

Zmiňuje se také o možnosti, kdy se obec dohodne s developerem na tom, že by se například čtvrtina z celkového počtu bytů postavila jako nezisková. "My jsme přesvědčeni, že díky tomu bude byt o 30 procent levnější. Což by pro budoucí nájemce a vlastníky bytů bylo zásadní," tvrdí Birke.

Ještě návrat k návrhu ČSSD na zákon o dostupném bydlení. Bude zajímavé sledovat, kde všude návrh narazí na odpor, a co nakonec ČSSD (ne) prosadí. Tady jsem dnes ještě zachytil velkého příznivce návrhu Ivana Přikryla - pamětníci ho znají velmi dobře... Více bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/5GcEBxB2Vw — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 9, 2020

Spoluautor zákona Ivan Přikryl opakovaně prohlašuje, že je přesvědčený o kvalitě takového návrhu a o tom, že oproti současnému stavu zcela jistě zájemcům o bydlení pomůže.

"Toto je způsob, který je ve světě a Evropě obvyklý, my ho chceme obnovit. Nejde o experiment, podobně se staví zhruba 26 procent bytů v Evropské unii. Návrh zákona byl zejména v posledním měsíci konzultován v týmu odborníků, právníků a ekonomů," říká a odkazuje na výstavbu bytů v Rakousku či Velké Británii. Sociální demokraté dokonce tvrdí, že nyní překládaný návrh ani tak sami nepsali, jako ho částečně okopírovali právě od zmiňovaných zemí.

"Funguje v Rakousku, Anglii, Francii, funguje všude. A já nevidím jediný důvod, proč by neměl fungovat tady. Není na něm nic špatného. Kdo nebude chtít zákon prosadit, tak v podstatě nebude chtít udělat mladým lidem nebo středně příjmovým skupinám levnější bydlení o 30 procent. Ale já nepředpokládám, že ve sněmovně někdo takový bude," doufá Přikryl.

Návrh ČSSD nic nevyřeší, oponují kritici

Už první reakce jen několik hodin po představení návrhu ale naznačují, že tak snadné to nebude. Objevila se celá řada výhrad a oslovení ekonomové či developeři se shodují v jednom - nápad ČSSD není dobrý.

Například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek napadá slib o levnějším bydlení pro čtvrtinu nájemníků. "Pokud by developer dosáhl u čtvrtiny stavěných bytů nulové marže, musel by o čtvrtinu zvýšit marži u ostatních bytů. Výsledkem by tedy bylo citelné zvýšení ceny tržně prodávaných bytů. Za problém bych považoval i celkové pokřivení cenových relací na trhu, které by se mohlo stát podhoubím pro spekulace a korupci," říká Sobíšek.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy návrh omezí svobodu podnikání developerů a dalších podnikatelů ve stavebnictví. "Dostatečný zisk je to, co developery motivuje k jejich ekonomické aktivitě. Navíc přidělování obecních bytů má značný korupční potenciál. Obecní zastupitelstva získají bezpracně majetek, s nímž budou moci nakládat zcela netržně čili třeba právě přidělovat byty na bázi korupce," upozorňuje Kovanda.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň uvádí další námitku - podle něj by se stavělo ještě méně a ceny by vzrostly. "Samy radnice by na tom přitom prodělaly. Nákladové ceny staveb, které by radnice platily, se v posledních letech výrazně přiblížily prodejním cenám. Takže představa, že radnice takto pod cenou znárodní soukromě vybudované byty, je mylná," soudí Bartoň.

A s velkými výhradami se přidává také ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. "Chtějí-li politici skutečně pomoci k levnějším bytům, nechť prosadí skutečnou kvalitní a efektivní rekodifikaci stavebního práva. Aby se na povolení nečekalo osm a více let. Ať výstavbu bytů především pro mladé rodiny podpoří daňovými úpravami," navrhuje Kadeřábek.

Mluvčí developerské společnosti Central Group Ondřej Šťastný poukazuje stejně jako někteří analytici na levnější bydlení pro část nájemníků. "Nemáme problém s tím byty v každém novém projektu nabídnout přednostně městu, ale to by je muselo koupit za běžnou tržní cenu sníženou maximálně o množstevní slevu. Pokud by město mělo získat až čtvrtinu bytů za výrazně nižší než tržní cenu, logicky by se to projevilo ve zvýšení cen ostatních bytů," řekl Šťastný.

Navrhovaný způsob výstavby bytů kritizuje také komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. "Představa, že nás od drahého bydlení spasí družstva, je jen dalším politickým heslem, které vlastně nemá žádný obsah. Spíš než sto a jeden nápad politiků zlevní výstavbu změna zákona a výraznější zapojení prostředků ze státního rozpočtu. Ani jedno ovšem nikdo reálně prosadit nechce," napsala mimo jiné v HN.

Kritika sociální demokraty neodradí

Přes tuto kritiku sociální demokraté na svém návrhu trvají a jsou rozhodnuti pracovat na jeho prosazení. Tvrdí to Birke i Přikryl, s kterými deník Aktuálně.cz mluvil ještě jednou v pátek už po zmiňovaných výhradách ekonomů a developerů.

"Já už jsem všechno spustil. Požádal jsem o schůzku ministryni Dostálovou a poslanecké kluby ve sněmovně. Obrátil jsem se na Svaz obcí a měst i na další, proces začal běžet, návrh se objevuje na webu Poslanecké sněmovny. Kritika, o které mluvíte, na tom nic nemění," reagoval Birke.

A jakékoli výtky odmítá. "Tento zákon není pro developery, ale pro lidi. Developeři tady mají řadu let na výstavbu bytů monopol a samozřejmě tímto naším zákonem nabízíme lidem nový a levnější systém bydlení. Navíc je evidentní, že tento zákon funguje v jiných zemích, dokonce ve Velké Británii si takový zákon pochvalují."

Podle svých slov chce ale se všemi hráči ohledně bydlení komunikovat, a proto návrh poslal různým asociacím, které zastupují například developery. "Požádal jsem je o diskusi. Náš návrh není žádné dogma. Konečně je ale tady návrh, který umožňuje debatu o tom, jak zlevnit bydlení," podotkl.

Na otázku, čím by ale vyvrátil námitky ekonomů a developerů, že nebude možné stavět ani prodávat byty levnější až o třicet procent, Birke odpovídá, že to podle něj není pravda. "Nemůže se to prodražit, když obec bude dávat do výstavby zdarma pozemek. Navíc neziskové společenství nevznikne za účelem zisku, takže logicky budou byty levnější. K tomu všemu v zákonu počítáme s kontrolory, kteří budou na veškeré výdaje dohlížet," tvrdí Birke.

Podobně Ivan Přikryl říká, že dosavadní systém developerům vyhovoval, ovšem jejich zákazníky mnohdy nebyli lidé, kterým chce ČSSD pomoci. "Poslední informace od developerů je taková, že oni v Praze a Brně nemají problém prodávat byty za vysokou cenu. Až 80 procent jejich klientů jsou zahraniční investoři, kteří pronajímají byty jako investiční nástroj," uvedl.

Přikryl je přesvědčený, že u většiny výtek jde spíše o nedorozumění. "Největší kritice byl vystaven paragraf 7 obsahující oprávnění obce při povolování staveb na svém teritoriu požadovat od investorů 25 procent bytů postavených pro obec. Zjednodušeně v nákladové ceně bez zisku či provize, tedy nikoliv za cenu tržní," reagoval Přikryl.

Kdyby to bylo tak, že obec by měla právo na 25 procent bytů, které developer postaví na jejím území, tak by byly podle něj protesty developerů logické. "Ale takto to nebude. My jsme ještě pro jistotu na poslední chvíli tento bod v paragrafu 7 upravili, aby bylo zcela jasné, že se to bude týkat jen případů, že pozemek bude v majetku obce, ta ho prodá developerovi a domluví se s ním na procentu bytů. V tom případě si může sjednat 25 procent bytů. To znamená, že katastrofické vize o zásahu do svobodného trhu, vyvození, že vznikne korupční prostředí a mnohé další odsuzující argumenty, jsou zcela nedůvodné. Jsem rád, že k tomuto omylu došlo. Reakce developerů v České republice ukazuje, že kromě svého profitu, zisku jim nejde o nic jiného," tvrdí.

Zároveň několikrát zopakoval, že mu velmi záleží na komunikaci s developery, stejně jako s ministerstvem pro místní rozvoj i dalšími, kteří mají k problému co říci. "Všechny subjekty byly vyzvány k tomu, aby nám doručily své námitky, návrhy a výhrady s tím, že poslanec Jan Birke chce v průběhu parlamentních prázdnin všechny tyto instituce svolat. Pokud obdržíme náměty, které by vedly k lepšímu využití normy, tak je v rámci parlamentních čtení možnost některé části doplnit," slibuje Přikryl.