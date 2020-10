Začal výkup pozemků na nové přehrady. Podívejte se, kde všude se s nimi počítá

Výkup pozemků pod menšími vodními nádržemi Senomaty, Šanov a Kryry ve Středočeském a Ústeckém kraji vyjde stát na 485 milionů korun. Další peníze pak budou stát pozemky pod přivaděčem vody, který bude ústit do kryrské nádrže. Vyplývá to z materiálu ministerstvo zemědělství, který schválila vláda. Celkem by pak tyto tři nádrže měly stát skoro 3,2 miliardy korun.

Nádrže v Senomatech a Šanově by měly být uvedené do provozu v roce 2028. Do konce roku 2022 by měly být vypořádané pozemky a dokončené přípravy, samotná stavba by měla začít v roce 2024. Výkup pozemků pro tato dvě díla by měl vyjít na 120 milionů korun, ministerstvo by na ně mělo letos dát 36 milionů Kč, v příštím roce 45 milionů korun, zbytek pak v roce 2022.

Už od roku 2011 existuje 65 lokalit, které jsou chráněné pro akumulaci povrchových vod. Nově jich přibylo dalších 31. Podívejte se, kde všude by jednou mohla stát přehrada:

Celkový objem nádrží bude činit 1,66 milionu metrů krychlových vody, rozkládat by se dohromady měly na 60 hektarech. Maximální výška hráze pak nepřekročí ani u jedné z nádrží 7,8 metru. Nádrže mají sloužit k nadlepšování vody v tamních potocích.

Větší kryrská nádrž by měla sloužit také na závlahy pro chmelnice. Pozemky pod ní by měly podle materiálu stát 365 milionů korun. Uvedená do provozu by měla být v roce 2041 stavět by se mělo začít v roce 2034. Majetek by ale pro tuto 124hektarovou nádrž měl být vypořádaný v roce 2025. Výška hráze u této přehrady dosáhne 21,7 metru, počítá ministerstvo.

Voda do přehrady by měla proudit přivaděčem z Ohře. Pokud by se přivaděč postavil časově před přehradou, ústil by nejdřív do vodního díla Vidhostice a mohl by pomoci s napouštěním nové kryrské přehrady. Jinak by ústil až přímo do nádrže Kryry.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Další území blokuje v tzv. Generelu pro akumulaci povrchových vod.