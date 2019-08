před 30 minutami

Je to jediná krytá pilířová hráz v Česku, jedna ze dvou v Evropě a úplně jediná, která je přístupná veřejnosti. Vodní nádrž Fláje vznikla přehrazením stejnojmenného potoka v 60. letech minulého století a její unikátní technické řešení do odlehlé části Krušných hor přiláká každý den stovky návštěvníků. Podívejte se do útrob přehrady, které jsou od začátku léta volně přístupné.