Vláda posvětila přesun brněnského nádraží k Řece

před 2 hodinami

Nádraží by se mělo začít stavět do roku 2020 a první cestující by mělo přivítat nejpozději do roku 2027.

Praha - Vláda rozhodla, že brněnské nádraží postaví mimo centra metropole do míst současného nákladového dolního nádraží. Zvolila tak variantu nazývanou Řeka a podpořila tím stanovisko centrální komise ministerstva dopravy a navázala na své dřívější rozhodnutí o přesunu nádraží z roku 2002. Dokument, který vládě předložilo ministerstvo dopravy, ale zatím odmítlo stavbu Severojižního kolejového diametru nazývaného brněnské metro s tím, že technické parametry této stavby umožní její napojení později. Investiční náklady nového nádraží se vyšplhají na téměř 50 miliard korun bez vysokorychlostních tratí, jejich zapojení by mělo stát dalších 14 miliard. Stavět se začne v roce 2020. Hotovo by mělo být za nejpozději za sedm let. Jihomoravský kraj i Brno odsunutou zvolenou variantu již dříve označily za akceptovatelnou. "Nejde jen o přesunutí nebo nepřesunutí nádraží v Brně. Jde o vyřešení celého železničního uzlu v Brně, to znamená desítky kilometrů kolejí a dalších navazujících staveb," upozornil po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok. Slíbil také připravit podrobný rozpis, na co náklady spojené s výstavbou uzlu poputují. Dokument ministerstva dopravy, který‎ vláda projednávala bez rozpravy, je akceptovatelný pro Jihomoravský‎ kraj i Brno.Zastupitelstvo města však v případě odsunutí nádraží dál z centra požadovalo postavení Severojižního kolejového diametru, známého jako brněnské metro. To ale ministerstvo prozatím odmítlo. Vláda rozhodla přesunout brněnské nádraží, takhle by mohlo vypadat jeho okolí prohlédnout galerii Vybraná varianta však jeho výstavbu nevylučuje. "Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci Severojižního kolejového diametru," píše se v dokumentu, který‎‎ resort vládě předložil. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) navíc musí najít řešení, jak skloubit nákladní dopravu s osobní dopravou. Odsunutí nádraží je jednou z možností, které představila studie proveditelnosti zadaná vládou v roce 2015. Kromě odsunutí nádraží přicházelo v úvahu ještě zachování nádraží v centru pod úpatím hory Petrov. Studie popisovala i možnost, že by na přestavbu nedošlo a nádraží zůstalo ve stávající podobě. Takový‎ scénář ale nedoporučila. Brňané si sami vyberou název nového nádraží, lidé mohou přes prázdniny posílat své návrhy číst článek Disputace o místu, kde bude stát brněnské nádraží, se táhnou už několik desetiletí. V roce 2004 se Brňané vyslovili proti odsunutí nádraží z centra. Letos v únoru studie společnosti Focus ukázala vedení města, že na sedmdesát procent obyvatel si přeje mít nádraží pod Petrovem. Hlavní výhodou varianty byla dobrá dostupnost nádraží městskou hromadnou dopravou. Přestože rozhodnutí vlády je posledním krokem, zastánci zachování nádraží v centru věří, že nemusí být finální. "Od posledního rozhodnutí vlády se s přestavbou nádraží nepohnulo, stanovisko tak nemusí nic znamenat," naráží zastupitel města Brna ze Strany zelených Martin Ander na fakt, že o odsunuté poloze rozhodla už vláda Miloše Zemana v roce 2002 a nádraží dodnes stojí na původním místě.