Brňané si sami vyberou název nového nádraží, lidé mohou přes prázdniny posílat své návrhy

Brno - Název novému nádraží v Brně vyberou sami Brňané. Město začalo sbírat návrhy a hlasovat se pro ně začne od září, vítězný návrh pak bude známý 29. října. Na tiskové konferenci o tom informoval primátor Brna Petr Vokřál (ANO).

Zastupitelé města i kraje letos rozhodli o odsunu nádraží do míst současného nákladového dolního nádraží, návrh této varianty doporučila vládě ke schválení i Centrální komise ministerstva dopravy. Definitivní rozhodnutí, kde bude nádraží stát, má učinit vláda.

Návrhy na jméno nádraží mohou lidé zasílat přes web www.nasnovejnadr.cz, tištěné formuláře najdou na podatelně úřadu na Dominikánském náměstí nebo v letním vydání Brněnského metropolitanu. Návrhy lze podávat do konce letních prázdnin.

Od 1. září začne samotné hlasování, deset nejlepších návrhů následně postoupí do druhého kola. Hlasování o nejlepším z top 10 je v plánu od 1. října. Druhé kolo potrvá do 28. října, tedy do výročí 100 let od vyhlášení Československa. Vítězný návrh město zveřejní o den později.

"Pravidla pro navrhování jsou jasně definovaná, nesmí obsahovat žádné vulgarismy a měl by respektovat pravidla pro pojmenování ulic a veřejných prostorů," uvedl Vokřál.

Název musí potvrdit Správa železniční dopravní cesty

Na webu už návrhy na pojmenování nového nádraží lidé umisťují, jsou mezi nimi názvy jako například Pražské nádraží, Nádraží Antonína Pilgrama, Petrovo nádraží nebo Nové nádraží.

Konečný název i přes brněnskou anketu musí posvětit Správa železniční dopravní cesty, Brno dá pouze návrh.

O odsunu brněnského hlavního nádraží do míst nákladového dolního nádraží letos rozhodli zastupitelé kraje i města a na konci května doporučila vládě ke schválení variantu Řeka i Centrální komise ministerstva dopravy. O tom, kde bude nádraží stát, má ale definitivně rozhodnout vláda. Mělo by se tak stát do konce června.

Kdy by se mohlo začít stavět, zatím není zřejmé, optimistické odhady hovoří o termínu po roce 2020, investice si vyžádá přes 40 miliard korun. O umístění nového brněnského nádraží se vedou ostré spory. Přestavba se stala naléhavou především v posledním desetiletí, kdy začala výrazně růst poptávka cestujících po vlakových spojích. Nyní se již větší množství vlaků na nádraží v dopravní špičce nevejde.