Cesta do rizikové země se může prodražit. Mnoho pojišťoven léčbu koronaviru nezaplatí

Většina pojišťoven nepojistí Čechům léčebné výlohy v souvislosti s nemocí covid-19 v zemích, které ministerstvo zahraničí označuje jako rizikové nebo vysoce rizikové. Výjimku tvoří například ERV Evropská pojišťovna a Uniqa. Ani ty ale nekryjí riziko koronaviru v zemích, kam ministerstvo zahraničí přímo zakáže cestovat.

ERV Evropská pojišťovna tak pojistí riziko covidu-19 do všech zemí kromě těch, kam ministerstva zahraničí nebo zdravotnictví zakážou cestovat. Do 11. dubna tento zákaz platí do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe.

"Jinak ERV pojistí kamkoli. Pojištění platí nejen na léčebné výlohy, ale vztahuje se i na situace, kdy klient musí prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu nezaviněného umístění do karantény či nesplnění zdravotních podmínek pro cestu zpět, například nevpuštění do letadla," řekl šéf marketingu pojišťovny Vlastimil Divoký.

Generali Česká pojišťovna se řídí semaforem na webu ministerstva zahraničí. "Naše cestovní pojištění se v souvislosti s onemocněním covid-19 vztahuje na země označené zeleně nebo oranžově na tomto semaforu a nevztahuje se na země označené červeně nebo šedě," uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Léčebné výlohy v červeně nebo tmavě červeně značené zemi podle něj nekryjí náklady související s onemocněním covid-19, ale všechna ostatní onemocnění nebo zranění, včetně nákladů na transport, léčbu, ošetření nebo léky.

Kooperativa nabídne od května pojištění Covid, které kryje náklady na léčení v souvislosti s tímto onemocněním. Dále to bude pojištění karantény, které kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR v souvislosti s karanténou nařízenou pojištěnému, a to v důsledku výskytu onemocnění covid-19.

"Řídíme se semaforem a pojištění Covid nebo karantény doporučujeme sjednat klientům, kteří cestují do rizikových zemí, tedy červeně a tmavě červeně označených. V zemích označených zelenou nebo oranžovou barvou tato rizika hradíme klientům nad rámec podmínek ze standardního pojištění léčebných výloh," upozornil mluvčí Milan Káňa.

"Pokud klient Allianz odjíždí do destinace, která je označena červeně nebo tmavě červeně, pak do ní odjíždí s rizikem, že covid mu jako pojistnou událost nebudeme moci uznat a náklady na léčení si nebude moci zaplatit z cestovního pojištění," uvedl mluvčí Václav Bálek. Odjíždí-li do země, která je označena zeleně nebo oranžově, kryje mu cestovní pojištění i covid. A to i v případě, že do této země odjede, když je zelená a ona mu během pobytu mezitím zčervená, podotkl.

Rovněž u České podnikatelské pojišťovny se na země v barvě červené a tmavě červené na covid-19 vztahuje výluka. Sjednané pojištění se však vztahuje na vše ostatní podle pojistných podmínek a ujednání v pojistné smlouvě. U zemí oranžových či zelených je podle mluvčí Renaty Čapkové pojištěno v rámci léčebných výloh i akutní onemocnění v souvislosti s covidem-19.

Cestovní pojištění Uniqa kryje covid-19 v léčebných výlohách, ambulantní péči, potřebném testování nemocných, hospitalizaci i repatriaci ve všech zemích podle semaforu, včetně červených i tmavě červených. Pojištění však nekryje riziko koronaviru v zemích, kam ministerstvo zahraničí přímo zakáže cestovat.

Cestovní pojištění od ČSOB Pojišťovny garantuje pojistné plnění v souvislosti s covid-19 ve všech zemích s výjimkou těch, do kterých ministerstvo zahraničí s ohledem na tamní epidemiologickou situaci nedoporučuje cestovat, tedy červených a tmavě červených.

VZP cestovní pojištění s krytím koronaviru počítá v červeně označených zemích, ale pouze v případě, že má pojištěný pro cestu pádný důvod. Může jím být například vážná rodinná situace, studium či pracovní cesta.

zelené země Island, Vatikán oranžové Norsko, Dánsko, Finsko, Řecko červené Irsko, Portugalsko, Španělsko, Baleárské ostrovy, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Německo, Polsko, Litva, Švédsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr tmavě červené Velká Británie, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, Kosovo, Albánie, Makedonie, Slovensko, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Estonsko, Lotyšsko, Rusko, Turecko

Ostatní země mimo Evropu jsou aktuálně považovány jako tmavě červené / neoznačené. Zdroj: ministerstvo zahraničí