Klimatizace i větráky. Vedra zvyšují spotřebu elektřiny, proti zimě ale zůstává nižší

Současná vedra zvyšují spotřebu elektřiny, potvrzují energetické firmy. Lidé se často ochlazují klimatizacemi a dalšími zařízeními, oproti zimě je ale jejich vliv na spotřebu stále ještě výrazně nižší. Ve srovnání s předchozími roky navíc letos mohou hrát roli úspory energií. Meteorologové varují, že teploty se v sobotu mohou v Česku vyšplhat až na 38 stupňů Celsia.

"Vliv provozu klimatizací na růst letní spotřeby může zvyšovat spotřebu zhruba o tři procenta, při extrémních teplotách až o čtyři procenta," uvedla mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková. Ve srovnání se zimními měsíci je podle ní však aktuální spotřeba výrazně nižší, a to o 30 až 40 procent.

Míra využití elektřiny se výrazněji nevymyká průměru ani podle Lubomíra Budného ze společnosti EG.D, která patří do skupiny E.ON. "Je konstantní. Klimatizace ani další chladící zařízení nemají v Česku takový vliv," řekl. Upozornil, že ve srovnání například s Spojenými státy, kde má klimatizaci až 90 procent domácností, v Česku je to kolem deseti až 20 procent.

"Nejvyšší spotřebu mají supermarkety a datová centra. V domácnostech zůstává poměrně nízká, růst táhnou provozní budovy," dodala Horáková.

Vedra zatím stoupají. Během soboty by nejtepleji mělo v Česku být v Plzni nebo na některém místě ve středních Čechách, možná až 38,4 stupně Celsia, odhadují pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu. Informovali o tom na Twitteru. Příliv horkého vzduchu od jihozápadu začíná zesilovat, na pěti místech už hodinu před polednem naměřili víc než 31 stupňů.

Na spotřebu elektřiny mohou mít podle firem letos vliv i úspory, které odběratelé od loňska kvůli vysokým cenám energií zavádějí. V distribuční síti EG.D byla červnová spotřeba elektřiny meziročně o 12 procent nižší. Podle společnosti se jednalo o nejnižší měsíční spotřebu za posledních osm let.

Do budoucna bude podle odborníků nejspíš vliv chladících zařízení postupně růst. Horáková odkázala na data Mezinárodní energetické agentury, podle kterých roste ve světě spotřeba energie na chlazení od roku 2000 průměrným tempem čtyři procenta ročně. V loňském roce, který byl jedním z nejteplejších vůbec, vzrostla globálně o pět procent.

S případným nárůstem spotřeby by v budoucnu měly pomáhat i obnovitelné zdroje energie, které by v létě měly pokrýt značnou část poptávky. Distributoři během prvního pololetí připojili do sítě téměř 46 tisíc nových fotovoltaických zdrojů, což je v součtu o téměř čtvrtinu více než za celý loňský rok. ČEZ připomněl také snižování spotřeby investicemi do izolace budov, chytrého energetického managementu a změnou chování odběratelů.