Jak správně větrat a v čem spát. Deset rad, díky kterým ochladíte byt i sami sebe

1. Zabraňte vniknutí tepla do domu

Nejlepší způsob, jak přečkat nesnesitelná vedra, je schovat se uvnitř místnosti s přijatelnou teplotou. Přes léto ale spousta lidí má i doma k nevydržení. Základním pravidlem v těchto dnech proto je nepouštět teplo dovnitř. Větrejte jen v noci a ráno, kdy je teplota nejnižší. Otevřená okna přes den teplotu uvnitř zvyšují. Také přes den nechte zatažené žaluzie či závěsy, aby sluneční paprsky neprostupovaly přes okno dovnitř.

"Od horka si můžete odpočinout pobytem ve veřejných klimatizovaných prostorách, jako jsou obchody, knihovny nebo banky. To vám pomůže vypořádat se s horkem ve zbytku dne," radí Helena Kazmarová, vedoucí Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu.

Pokud to nestačí a je to ve vašich možnostech, udělejte úpravy na domě. Státní zdravotní ústav doporučuje pořídit protisluneční folie na okna. Vyplatí se také investovat do tepelné izolace. Nejenže v zimě udrží teplo uvnitř, v létě jej nepustí dovnitř. Fasády domů je vhodné natřít světlou barvou, která sluneční světlo odrazí, místo aby jej pohlcovala.