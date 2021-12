Končí Františkovy energie, pod dodavatele poslední instance přejde 5000 domácností

Plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn do západní Evropy, už sedmý den funguje v obráceném režimu. Plyn tak proudí z Německa do Polska. Vyplývá to z údajů německého provozovatele plynovodní sítě Gascade.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že Německo nakoupený ruský plyn prodává do Polska a na Ukrajinu, místo aby jej samo použilo, a zmírnilo tak napětí na trhu. Němečtí dovozci plynu tedy podle Putina mohou za raketový růst cen plynu. Německé ministerstvo hospodářství odmítlo Putinův výrok komentovat a dovozci plynu na žádost agentury Reuters o komentář nereagovali.