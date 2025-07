Trump prý neodvolá šéfa Fedu - a akcie posílily. Zkouší reakce trhu, míní analytik

Akcie ve Spojených státech ve středu posílily poté, co před tím krátce oslabily po zprávě některých médií, že se prezident Donald Trump chystá brzy odvolat šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Trump ale později uvedl, že tyto informace nejsou pravdivé.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, přidal 0,53 procenta a zakončil obchodování na 44 254,78 bodu. Širší index S&P 500 stoupl o 0,32 procenta na 6 263,70 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,25 procenta na 20 730,49 bodu.

Krátce před newyorským polednem hlavní americké akciové indexy prudce klesly a propadl se i dolar. Výnosy státních dluhopisů se zvýšily poté, co agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenovaného představitele Bílého domu napsala, že Trump zvažuje odvolání šéfa Fedu. Trump zprávu krátce nato popřel, šéfa Fedu ale zároveň znovu kritizoval za to, že nesnížil úrokové sazby.

"Předpokládám, že jedním z účelů bylo otestovat trh, jak se k tomuto scénáři postaví," uvedl analytik Alex Morris ze společnosti F/m Investments.

Dolar oslaboval ke koši měn. Odvolání šéfa Fedu před koncem jeho funkčního období, což je příští rok v květnu, by bylo pro dolar nepříznivé. Podle analytiků by to podkopalo důvěryhodnost amerického finančního systému a dolaru jako bezpečné měny.

"To, co může zničit hodnotu amerického dolaru, co může naprosto zničit důvěru v americký dolar, je napadení nezávislosti a autority Fedu jakýmkoli způsobem nebo formou," uvedl analytik Juan Perez ze společnosti Monex USA ve Washingtonu.

Krátce před 22:00 SELČ ztrácel dolarový index 0,3 procenta na 98,36 bodu. Euro mělo proti dolaru k dobru 0,3 procenta a prodávalo se za 1,1633 dolaru. K japonskému jenu dolar ztrácel 0,7 procenta na 147,86 jenu.