V lesích se letos nakradlo dříví za statisíce. Češi kvůli krizi chtějí vše, co hoří

Kvůli energetické krizi výrazně roste zájem o pevná paliva. To se týká především dřeva, které si lidé mohou v některých případech odnést z lesa zadarmo. Má to však svá pevná pravidla. Rozhoduje to, kde se dřevo nachází, i jeho průměr. Státní podnik Lesy České republiky přitom upozorňuje, že krádeží v českých lesích v současnosti přibývá a hrozí za ně i několik let za mřížemi.

Chování návštěvníků v lese upravuje lesní zákon. Hovoří o tom, že lidé mohou kromě lesních plodů sbírat pro vlastní potřebu i suché na zemi ležící klesti. Související Lidé teď začnou topit kdečím, bojí se experti. Krby už nebudou jen estetickým prvkem Jako klest se ovšem označují větve s průměrem maximálně sedm centimetrů. Nad toto číslo už se jedná o dříví, což ale mnozí lidé nemusí tušit. Na definici pojmů nyní upozornila spotřebitelská organizace dTest. "Klesti jsou na zem spadlé větve, které nesmí na silnějším konci mít větší průměr dřeva bez kůry než sedm centimetrů. Klesti si jinak lidé mohou odnášet i ze soukromého lesa," vysvětluje dTest. Dřevo o větších průměrech si mohou zájemci odvézt pouze v případě, že disponují povolením od vlastníka lesa. Bez domluvy s majitelem nemohou kácet ani takzvané soušky, tedy mrtvé dřevo, nebo zpracovávat na zem spadlé stromy. Zákon také praví, že lidé nesmějí při sbírání klestí poškozovat les, narušovat jeho prostředí a mají se zkrátka řídit pokyny vlastníka. Ten, kdo si z lesa odveze dřevo bez souhlasu nebo dokonce bez povolení kácí stromy, se může dopouštět trestného činu se sazbou až dva roky odnětí svobody. V případě vysoké škody až deset let. Související Dřevo je nejdražší za dvacet let. Na trhu chybí hlavně to levné z Ruska a Běloruska Na dodržování legislativy dohlíží lesní stráž. Při podezření na porušení zákona může podle dTestu zastavit dopravní prostředek a požadovat, aby mu řidič ukázal povolení. V určitých případech může stráž danou osobu dokonce zadržet a předvést na policii. Mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík pro Aktuálně.cz uvedl, že nedokáže určit, zda krádeží dřeva, o kterém se lidé možná mylně domnívají, že jde o klesti, nyní přibývá. K tomuto totiž policie konkrétní statistiky nevede. Nárůst počtu krádeží ovšem eviduje státní podnik Lesy České republiky. "I krádeže tohoto typu registrujeme a jsou častější než dřív," potvrzuje mluvčí Eva Jouklová. Opakuje přitom, že pokud mají lidé o větší větve zájem, je nutné se domluvit s vlastníkem nebo správcem lesa. Fotopasti i GPS čipy Lesy ČR chrání dříví před zloději závorami a používáním fotopastí u skládek dřeva. Podnik také poskytl policii mobilní aplikaci, která uchovává záznam o trase převáženého dříví i objemu včetně fotografie naložené soupravy. Související Lesy budou v příštích šesti letech stát 50 miliard. Obnovu potřebuje výsadba i cesty "Policista tak snadno tyto informace porovná s realitou. Využíváme také nejmodernější technologie ochrany dřeva v podobě GPS čipů, které instalujeme do klád a které sledují jejich polohu. Záznamy z fotopastí i údaje, které poskytuje čipová aplikace, využívá policie k odhalení pachatele," popisuje dále mluvčí. Podnik eviduje od ledna již přes 2300 metrů krychlových odcizeného dřeva, tedy více než 80 krádeží. Škody vyčíslil už na více než 1,6 milionu korun. Zásoby i na roky dopředu Jouklová potvrzuje, že poptávka po palivovém dříví kvůli extrémnímu zdražování plynu roste. "Zájem o palivové dříví, respektive o dříví prodávané v rámci samovýroby a z našich lesních skladů, se ve srovnání s loňskem zvýšil asi o třetinu. Poptávka převyšuje naši nabídku, ale snažíme se ji, podle možností, uspokojit ve všech regionech," říká. Například Městské lesy Liberec ale musely už v polovině září prodej palivového dřeva stopnout, objednávky plánují znovu spustit v lednu. Ředitel Jiří Bliml se nechal slyšet, že zájem o dříví je proti minulým rokům dvojnásobný, i když je dříví dražší než loni. Související Dolů o dva stupně, méně svícení. Firmy chystají úspory na zimu, týkají se i zákazníků Zvýšený zájem potvrzují i soukromníci, například firma Uniles, která spadá pod koncern Agrofert. "Zaznamenáváme ohromnou poptávku prakticky po všem, co hoří. Je přibližně trojnásobná oproti předchozím rokům. Lidé se v obavách z energetické krize předzásobují nejen na nadcházející zimu, ale i na dva až tři roky dopředu," uvádí mluvčí Pavel Heřmanský. Očekává, že cena palivového dřeva v posledním čtvrtletí roku stoupne oproti konci září zhruba o deset procent. Lesy ČR kvůli energetické krizi v současné době umožňují každé fyzické osobě, aby si u nich koupila až 35 metrů krychlových dřeva. Takové množství by mělo pokrýt topení v rodinném domě na jednu zimu. Prodej je možný formou samovýroby nebo již nařezaných klád. Podle organizace dTest nejlevněji vychází první možnost, kdy se zájemce dohodne na pokácení předem vybraných stromů. Zároveň ale varuje, že by měl mít člověk s těžbou dřeva zkušenosti a odpovídající vybavení. "Jde o náročnou a nebezpečnou činnost. I malá chyba může vést k vážným zraněním, či dokonce smrti," uzavírá ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.