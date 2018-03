ČEZ postaví v Kolíně dobíjecí stanice pro elektromobily. Město pronajme pozemek

před 41 minutami

Energetická společnost ČEZ hodlá postavit v Kolíně dobíjecí stanice pro elektromobily. Stane se tak během nastávající rekonstrukce autobusového nádraží.

Kolín - Společnost ČEZ chce v Kolíně postavit dobíjecí stanice pro elektromobily. Hodlá je vybudovat během současné rekonstrukce autobusového nádraží. Kolín firmě dlouhodobě pronajme pozemek, na kterém budou dobíjecí stanice stát, řekl starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín). Zatím půjde o první dvě stanice.

Budou vedle nynějšího parkoviště. Kolín již dříve uvažoval o tom, že dobíjecí stanice na několika místech ve městě vybuduje sám, finančně výhodnější je ale pro radnici přenechat investici firmě ČEZ. "My to považujeme za věc, která teď ještě není tolik aktuální, ale myslíme si, že během 10 až 15 let to bude velmi aktuální," řekl Rakušan.

Nové dobíjecí stanice pro elektromobily vzniknou letos také v Mladé Boleslavi. Jejich investorem je energetická společnost Ško-Energo. Firma ve spolupráci s magistrátem vytipovala ve městě 30 vhodných lokalit. V letošním roce instaluje prvních pět stanic, jednu například u budovy radnice.

Až tisíce stanic pak Ško-Energo vybuduje přímo v závodě mladoboleslavské automobilky. Investorem bude Škoda Auto, náklady se budou pohybovat ve stamilionech. Firma chce být připravena na chvíli, kdy začne ve svých závodech vyrábět elektromobily.

První elektrifikovaný sériový model značky Škoda na trh vstoupí již v roce 2019. Půjde o Škodu Superb s plug-in hybridním pohonem, který bude sjíždět z linky v závodě v Kvasinách. Vozy s čistě elektrickým pohonem chce firma v Mladé Boleslavi vyrábět od roku 2020.