Uhlí by se na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030, řekl Babiš po jednání s OKD

Karviná - Černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. O dalších konkrétních krocích se rozhodne do konce roku. Po jednání s vedením těžební společnosti OKD to v Karviné řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Původní předpoklady v reorganizačním plánu hovořily o roce 2023.

Majitelem firmy OKD je od letošního dubna znovu stát. Vlastníkem se po letech stal prostřednictvím státního podniku Prisko, za akcie společnosti zaplatil téměř 80 milionů korun.

Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí.

Původní reorganizační plán, který firma předloni předložila věřitelům a soudu v insolvenčním řízení, předpokládal, že útlum s postupným zavíráním dolů a jejich následnou likvidací by měl být rozložený do roku 2026. Firmě se ale daří, harmonogram zavírání dolů se oproti původnímu plánu změní a uhlí se bude těžit déle.