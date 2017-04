Doly Darkov a Lazy zavřeme v roce 2018. OKD dokončila reorganizační plán

před 25 minutami

OKD doručila soudu reorganizační plán, očekává výrazné snížení počtu pracovních míst ve firmě. Už na konci března skončila těžba ve ztrátovém Dole Paskov na Frýdecko-Místecku.

Ostrava - Vedení těžební společnosti OKD předpokládá, že se v příštím roce zavřou doly Darkov a Lazy na Karvinsku. V souvislosti s tím očekává také výrazné snížení počtu pracovních míst ve firmě. Vyplývá to z reorganizačního plánu zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

OKD se do úpadku dostala loni a věřitelé pak podniku schválili reorganizaci. Reorganizační plán firma doručila soudu v tomto týdnu. Pro úspěšnou reorganizaci potřebovala najít strategického investora, který by se postaral o další provoz i postupný útlum dolů. Později oznámila, že žádnou nabídku, která by umožňovala úspěšnou reorganizaci, nedostala. Minulý týden pak uzavřela smlouvu se státní společností Prisko.

OKD jako dlužník v reorganizačním plánu uvádí, že produkce jednotlivých důlních závodů a časový plán jejich útlumu budou konzultovány s investorem. "Přestože má dlužník za to, že je žádoucí, aby důlní závody byly postupně uzavírány dle harmonogramu předloženého věřitelům na schůzi věřitelů svolané za účelem rozhodnutí o povolení reorganizace (tj. Darkov v roce 2018, Lazy v roce 2018, ČSA v roce 2021 a ČSM v roce 2023), nelze vyloučit, že investor bude mít jinou preferenci," uvedli za OKD v reorganizačním plánu členové představenstva Jan Solich, Antonín Klimša a Michal Kuča.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje víc než 10 000 lidí. "V krátkodobém a střednědobém výhledu po nabytí účinnosti reorganizačního plánu se předpokládá výrazné snížení počtu pracovních míst až v souvislosti s uzavíráním dalších důlních závodů. V mezidobí může dojít k realizaci dílčích opatření za účelem zvýšení efektivnosti práce," píše se v reorganizačním plánu. Podle dřívějších informací by z dolů Darkov a Lazy mělo odejít víc než 2000 lidí.

Na konci března už firma ukončila těžbu ve ztrátovém Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Z OKD odešlo víc než 1000 lidí. Desítky zaměstnanců pro doly na Karvinsku ale současně firma shání.

