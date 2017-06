O příspěvek pro propouštěné horníky už požádalo přes tisíc lidí. Mohou dostat až 8000 měsíčně

před 41 minutami

Ostrava - O příspěvek pro propuštěné horníky, o který mohou od 1. června 2016 žádat zaměstnanci OKD a od prosince i pracovníci dalších menších těžebních společností, už požádalo 1380 lidí. Většina žádostí byla schválena. Uvedla to mediální zástupkyně státního podniku Diamo, který přijímá žádosti a vyplácí příspěvky, Jana Dronská.

Státní příspěvek má sloužit ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby. Z těžební společnosti OKD, která je od loňska v úpadku a v březnu z ekonomických důvodů ukončila těžbu ve ztrátovém Dole Paskov, odešlo jen letos více než 1000 lidí.

"Mohu potvrdit, že nový státní příspěvek plní svůj účel a je o něj velký zájem. Největší vlnu žádostí jsme zaznamenali během letošního dubna, kdy podávali žádosti zaměstnanci Dolu Paskov," uvedl ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.

Dronská uvedla, že o příspěvek požádalo dosud 968 bývalých zaměstnanců Dolu Paskov. Zaměstnanci z jiných dolů OKD na Karvinsku podali 191 žádostí. "Převažují důlní pracovníci, ale mezi žadateli je také několik desítek žen. Nejstaršímu žadateli bylo 63 let, nejmladšímu 21 let. Pouze pět žádostí bylo z důvodu nesplnění podmínek zamítnuto," uvedla Dronská.

Horníci pracující převážně v podzemí mají dostávat 8000 korun a ostatní pracovníci 7000 korun měsíčně. Podporu budou dostávat tři až pět let - podle věku a odpracované doby. Zatím podnik Diamo vyplatil na příspěvcích přes 12 milionů korun. Až naběhnou i platby pro bývalé zaměstnance Dolu Paskov, bude Diamo vyplácet přes osm milionů korun měsíčně.

"Vyřizování žádostí probíhá bez problémů, naše pracovnice jsou zkušené a zvládly i nápor žadatelů na našem dočasném pracovišti na Dole Paskov během dubna, kdy musely obsloužit až čtyři desítky zájemců denně," uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Josef Havelka.

Pokyny, informace o dokladech nutných pro posouzení nároku a tiskopis žádosti najdou zájemci na internetových stránkách Diama v sekci Ke stažení. Do sociálního centra Diama v Ostravě-Vítkovicích v sídle odštěpného závodu Odra ve správní budově bývalého Dolu Jeremenko mohou zájemci přijít od pondělí do čtvrtku od 06:00 do 10:30 a od 11:00 do 14:00.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. V dolech se dál těží uhlí, nyní tam i s dodavatelskými firmami pracuje víc než 10 000 lidí. Společnost už udělala řadu úsporných opatření, jedním z hlavních bylo právě ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.