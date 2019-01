Týdenní lyžovačka v Česku vyjde rodinu na 26 tisíc. Lidé si na ně berou dokonce úvěry

Každý třetí Čech vyráží každoročně v zimě na lyže. Skoro 60 procent z nich přitom jezdí do zimních středisek v Česku, kde čtyřčlenná rodina za týden utratí průměrně 25 516 korun. Téměř pětina Čechů si ale prázdniny na horách nemůže finančně dovolit. Vyplývá to z aktuálního z výzkumu Equa bank a cenového monitoringu portálu Dovolena.cz.

Téměř 26 tisíc korun stojí v průměru týdenní pobyt na českých horách rodiče s dvěma dětmi ve věku osm a dvanáct let. Při pobytu ve tříhvězdičkovém hotelu je to ještě o dva tisíce více. Do částky je započítán i skipas, za který rodina zaplatí skoro deset tisíc korun.

Pětina Čechů proto podle průzkumu Equa Bank dává přednost opakovaným kratším pobytům. Jen 11 procent Čechů tráví na horách lyžováním minimálně týdenní dovolenou.

"Dovolená na horách představuje pro řadu Čechů značný zásah do jejich rodinného rozpočtu. Z průzkumu vyplynulo, že každý desátý Čech si pořizuje zimní dovolenou částečně nebo zcela na úvěr. Pětina Čechů si právě kvůli finanční náročnosti dovolenou na horách nemůže dovolit vůbec," říká ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank Ondřej Hák.

Podle průzkumu se Češi považují za stejně solventní jako Slováci, Maďaři nebo Poláci. "6 z 10 si myslí, že si na zimní dovolené může dovolit utrácet stejně nebo i více jako oni. Naopak ve srovnání se sousedy z Rakouska se cítíme chudší. Pětina Čechů si myslí, že si na dovolené můžeme dovolit méně než Rakušané," uvádí zpráva Equa Bank.

České hory jsou tak z hlediska nákladů na pobyt i cen skipasů pro Čechy stále nejvýhodnější. Nejlevnější je přitom podle vnímání respondentů Ramzová a Ostružná v Jeseníku.

Naopak jednoznačně nejdražší je Špindlerův Mlýn, který považuje podle svých možností za nejnákladnější hned 45 procent dotázaných. Za ním se umístila Pec pod Sněžkou (13 procent) a na třetím místě jsou současně Krkonoše - Černá hora a Harrachov (oboje po pěti procentech).

V cizině je zimní dovolená ale ještě dražší - často až jednou tolik co v Česku. Ve vnímání Čechů patří mezi nejnákladnější dovolená ve Švýcarsku, kterou uvedlo 41 procent dotázaných, a ve Francii (14,1 procenta).

Naopak za nejdostupnější zahraniční destinaci považují Češi Slovensko - takto ho vnímá 40,4 procenta respondentů.

Nicméně i tak vyjde týdenní dovolená na Slovensku v tříhvězdičkovém hotelu čtyřčlennou rodinu na 45 tisíc korun, což je podobně jako v Itálii. Ceny jednodenních skipasů pak v nejznámějších střediscích u sousedů překročí i tisíc korun.