Nepředvídatelné řádění viru je pro cestovky smrtící. Obor je v dosud nejhlubší krizi

Ekonomické krize, arabské jaro i výbuch islandské sopky. S tím vším si turismus dokázal poradit. Stav, který způsobila pandemie koronaviru, je ale podle některých lidí z oboru bezprecedentní. Dodávají, že nejhorší je nejistota, kdy nikdo netuší, jaká bude situace v nejbližších měsících, například s lyžařskými zájezdy.

"Vliv bude mít to, zda a kdy se otevřou další důležité destinace a jaký o ně bude zájem, stejně tak může naopak, ač věříme, že k tomu nedojde, dojít i k omezení již otevřených zemí," domnívá se marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný. "Nikdo také netuší, jaká bude situace v cestovním ruchu na podzim a v zimě," dodává.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže od vypuknutí koronavirové krize přerušilo v Česku činnost kolem 110 cestovních kanceláří. Číslo přitom podle něj nemusí být konečné. "U některých cestovních kanceláří jsou tržby v porovnání s minulými lety až o 100 procent nižší, u jiných o 80 procent," vypočítává Papež pro on-line deník Aktuálně.cz.

O osud lyžařských zájezdů se ale nebojí. "Myslím, že lyžařské zájezdy, které se budou konat v okolních zemích - Rakousku, Itálii nebo Slovensku, budou bez problémů, protože v těchto státech je situace s onemocněním velmi podobná té naší," domnívá se Papež.

Lyžařská střediska se v únoru a březnu stala jedněmi z ohnisek koronavirové nákazy. Podle něj je ale většina lyžařů zvyklá vyrážet na hory pravidelně každý rok a ani nadcházející sezonu si tak zimní sporty nenechají utéct. Zvláště ti, kteří o ně přišli na jaře.

Lepší, ale pořád nic moc

I kdyby ale Češi projevili o zimní výlety zájem, těžko předpokládat, že by to cestovní kanceláře finančně zahojilo. To se totiž nepovedlo ani letním dovoleným. "Celková situace z hlediska prodejů je jistě lepší, než tomu bylo na jaře, ale výpadek prodejů je na celém trhu zásadní," komentuje stav provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Z jiných cestovních kanceláří pak zaznívají stížnosti na nedostatečnou pomoc státu. Například jednatel cestovní kanceláře Travel Family Ivan Lackovič hovoří o absenci přímé pomoci ze strany ministerstva pro místní rozvoj, které má tento sektor na starost.

Vláda na začátku dubna schválila návrh zákona, na základě kterého mohou cestovní kanceláře v případě zrušení zájezdu s termínem od 20. února do 31. srpna vydat klientovi poukaz. Ten jej musí využít do konce srpna příštího roku, nestane-li se tak, cestovní kancelář jim musí vrátit plnou cenu zájezdu.

Vydání voucherů se tedy vztahovalo na cesty s odjezdem do tohoto pondělí. Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka poukazy pomohly krátkodobě ve velmi krizové době na přelomu jara a léta, kdy se ani nevědělo, jestli se letos vůbec začne cestovat.

V červnu dal kabinet zelenou také krizovému akčnímu plánu cestovního ruchu, který obsahuje 16 opatření pro obnovu tohoto odvětví. Jeden z bodů hovoří například o obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích.

Propad leteckých zájezdů

Podle Lackoviče dominuje letošní dovolené jednoznačně Chorvatsko, kam se Češi mohou celkem pohodlně dostat i pozemní dopravou. "Náš odhad je, že tam (do Chorvatska) letos vycestuje kolem 500 tisíc Čechů, což je na úrovni 55 až 60 procent loňské návštěvnosti," říká.

Zájem Čechů v srpnu je podle něj na úrovni loňského roku, za prvních 14 dní vycestovalo pouze o šest procent méně lidí než v roce 2019, celkem 111 tisíc Čechů.

U leteckých zájezdů je situace mnohem horší. U Řecka je to na úrovni 30 procent a u Bulharska na úrovni 20 procent loňské kapacity.

Destinace Bulharsko, Řecko a Chorvatsko skloňuje i Šatný z Alexandrie. Podle něj se v tuto chvíli prodávají zájezdy pouze do velmi omezeného počtu míst - z těch přímořských právě do výše zmiňované trojice států. "A i zde je počet výrazně nižší, než bylo ještě v lednu plánováno. Tržby v cestovním ruchu samozřejmě poklesly významně," dodává.

Měnící se opatření

Rušno bylo v posledních dnech zejména kolem cestování do Řecka. Jihoevropský stát předminulý týden informoval, že bude od českých cestovatelů při letu do Řecka vyžadovat negativní test na koronavirus. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie ale po třech dnech otočil. Testy tak nyní nevyžaduje, většinu českých turistů však přesto Řekové otestují po příletu v rámci "namátkových kontrol". Na pozemní hranici navíc turisté test předkládat musí.

Úpadky cestovních kanceláří v ČR od roku 2014:

Rok Počet cestovních kanceláří 2014 5 2015 2 2016 4 2017 2 2018 3 2019 0 2020 (do 1. července) 4

Zdroj: MMR

"Samozřejmě je to obrovská komplikace, která ovlivňuje nákup," uvedl k neustálým "přesunům" států z bezpečné do rizikové země a naopak mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Naposledy takto například Česko zařadilo Španělsko na seznam rizikových zemí. Lidé se tak při návratu musí prokázat negativním testem na covid-19 nebo jít na čtrnáct dní do karantény.

Video: Denně mi vyhrožují, prý jsem přivezl do Česka koronavirus. Jsme na odpis, říká Papež