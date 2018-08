Trh s hypotékami ztrácí dech. Zájem o půjčky tlumí vysoké ceny bydlení

V letních měsících nastává tradiční útlum v počtu sjednaných hypoték. Letošní červenec je ovšem nejslabší za poslední dva roky.

Praha - O hypotéky nebyl v červenci velký zájem. Do bank si přišlo minulý měsíc sjednat smlouvu 7 016 klientů, tedy o více než dva tisíce méně než v červnu. Objemy hypoték se meziměsíčně propadly o čtyři miliardy korun na zhruba 15,4 miliardy.

Úroková sazba přitom vzrostla jen nepatrně na 2,5 procenta. Na této úrovni se drží od března letošního roku.

"Všechny významné banky během července držely své sazby na předchozích úrovních ve snaze využít poslední měsíce před platností doporučení České národní banky zpřísňujících testování bonity klientů k navýšení svého úvěrového portfolia," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Prázdninové měsíce bývají obvykle z hlediska sjednávání úvěrů spíše slabší, a to proto, že si lidé časově náročné vyřizování úvěrů nechávají až po prázdninách. Situaci nepřispívá ani vysoká cena bydlení, především v hlavním městě. Průměrná výše hypotéky činila v letošním červenci téměř 2,2 milionu korun.

"Češi jsou zkrátka v rostoucí míře přesvědčeni, že ceny nemovitostí jsou už až příliš vysoko a jejich pořízením by se mohli spálit. Nechtějí nakupovat za přemrštěné ceny a za nějaký čas litovat neuváženého rozhodnutí," komentuje situaci Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Měsíc Počet hypoték Objem Sazba Leden 7 783 16,5 miliardy korun 2,28 % Únor 7 446 16 miliard korun 2,36 % Březen 9 087 19,3 miliardy korun 2,46 % Duben 7 896 16,9 miliardy korun 2,51 % Květen 7 819 16,8 miliardy korun 2,51 % Červen 9 030 19,4 miliardy korun 2,49 % Červenec 7 016 15,4 miliardy korun 2,50 % Celkem 56 077 120,1 miliardy korun

Na hypoteční trh přišel v polovině srpna také nový subjekt, a to stát, který se rozhodl pomocí výhodných půjček pro mladé nabídnout zájemcům celkem 650 milionů při úroku 1,12 procenta (úroková míra se může mírně měnit, nejméně bude jedno procento). Podle ředitele společnosti Hyposervis Milana Ročka se ovšem tato částka na počtu sjednaných hypoték téměř neprojeví.

"Půjčka pro mladé je velice nízká a v podstatě nepoužitelná pro pořízení bydlení ve větším městě," říká Roček. Problém je podle něj fakt, že se půjčka od státu nedá kombinovat s hypotečním úvěrem. Navíc celková částka 650 milionů by vystačila pro zhruba pět procent lidí, kteří o úvěr žádali v červenci.

V dalších měsících lze podle expertů očekávat další sestupný trend v zájmu o hypotéky. Ten bude dán nejen zmíněným zpřísněním podmínek pro poskytování hypoték, ale také růstem sazeb České národní banky. "Nelze vyloučit, že se ČNB ještě letos uchýlí ještě ke dvojímu zvýšení základní úrokové sazby. Banky to budou muset dříve či později reflektovat a začít hypotéky opět zdražovat," predikuje Kovanda

Ještě do konce letošního roku by tak podle něj zejména v posledním čtvrtletí měla průměrná sazba hypoték zřetelně růst, a to až k úrovni 2,9 procenta.