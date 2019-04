před 8 minutami

Téměř třetina domácností zaznamenala za poslední rok zlepšení své finanční situace. Vyplývá to z únorového šetření agentury GfK. Jde o nejlepší výsledek od poloviny 90. let, kdy GfK začala tento průzkum pro Evropskou komisi provádět. Dnes to na tiskové konferenci uvedl ředitel GfK Tomáš Drtina. Stejně pozitivně se domácnosti dívají na zlepšení svých příjmů v letošním roce.