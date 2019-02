Bezplatná televize je zastaralý model, říká šéf Novy. Konkurence za 25 let zhoustla

Přesně před čtvrtstoletím otevřela televize Nova českým divákům svět amerických seriálů, akčních filmů a zpravodajství v odvážnějším střihu, než na jaký byli do té doby zvyklí. V jejím čele stojí od roku 2013 Christoph Mainusch, který se zároveň podílí ve vedení CME (Central European Media Enterprises), které Nova patří. "Skupina TV Nova je jedna z nejsilnějších značek v České republice a dlouhodobě jednoznačným lídrem na televizním trhu," říká Mainusch v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V posledních letech se CME snaží zbavit dluhů, které nabrala během útlumu reklamního trhu po finanční krizi v roce 2008. Hlavní akcionářem firmy je nyní společnost Time Warner z telekomunikační skupiny AT&T.

CME získala zpět chuť do boje na televizních trzích, ze kterých se dříve postupně stahovala. V létě 2017 ohlásil záměr prodat své stanice v Chorvatsku a ve Slovinsku, letos se ale rozhodla si slovinskou Pop TV ponechat. Má nejlepší výsledky za deset let.

Česko je pro CME podle Mainusche stále klíčové. Podle něj si Nova vede dobře, i když v éře internetu usiluje o přízeň a čas diváků mnohem více konkurentů, než byli ti, které dokázala už před 25 let hladce převálcovat.

Skupina TV Nova stále zůstává hlavním hráčem na českém televizním trhu. Jak se změnila od roku 1994?

Skupina TV Nova je jedna z nejsilnějších značek v České republice a dlouhodobě jednoznačným lídrem na českém televizním trhu. Přestože za poslední dekádu došlo ke značné diversifikaci a fragmentarizaci trhu, udržela si Nova své vedoucí postavení. Bylo to možné díky její vysoce kvalitní programové nabídce jak zpravodajských, tak zábavných pořadů, které si každý den získávají důvěru našich diváků.

Tv Nova startuje své vysílání. Sledujte první Televizní noviny (4. únor 1994) | Video: Tv Nova | 01:10

Jaká je budoucnost terestrické televize v době digitalizace?

Lineární televize zůstává velmi silná a digitalizace její pozici ještě upevnila. Náš obsah zpřístupňujeme na všech platformách, a divákům tak umožňujeme sledovat jejich oblíbené pořady kdykoli a kdekoli. Probíhající digitalizace nám proto poskytuje výhodu v tom, jak dále nabízet obsah našim divákům.

Chystá se TV Nova a CME v budoucnosti posunout více k modelu placeného televizního obsahu?

Penetrace placené televize se během posledních deseti let zvýšila. Pro diváky jsou obsah na vyžádání a různé formy odloženého sledování stále více atraktivní. Jelikož má nekódované digitální terestrické vysílání v nabízení takových služeb své limity, je tento model technicky zastaralý a příliš drahý. V digitálním a diversifikovaném prostředí je pro klasické vysílatele zásadní, aby mohli nadále rozvíjet nové zdroje příjmů přes kódované modely, a zajistit tak rovněž v budoucnosti vysokou kvalitu a lokální obsah.

Reportáž České televize ke spuštění Tv Nova. Sledujte Události z 1.2.1994 | Video: Česká televize

Kde vidíte televizi v průběhu následujících 25 let?

Pokud budou poskytovatelé televizního obsahu pokračovat v produkci atraktivního obsahu a rozšiřování své nabídky, jsem velmi optimistický, že televize zůstane mediatypem číslem jedna s největším zásahem. A to také reflektuje reklamní průmysl. My jsme plně odhodláni v naplnění této strategie pokračovat.