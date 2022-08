Pomoc před pádem na dno. Co vše v Česku vyřeší záchranná síť sociálních dávek

Některé dávky jsou prastaré, jiné aktuální

Český systém sociálních dávek rostl průběžně skoro sto let. Některé dávky - například nemocenská, důchodová či podpora v nezaměstnanosti - pamatují už československou první republiku. Další vznikly po druhé světové válce v komunistickém režimu. Do dnešní podoby byly řada z nich jen upravena.

Ve chvíli, kdy na Ukrajinu dopadly první ruské rakety a do země vtrhly tanky, začali do Česka přicházet váleční uprchlíci. Čekali na nádražích, v táborech, hlásili se v registračních centrech. Stát proto zavedl nové dávky s dočasnou platností do března 2023 - humanitární dávku a solidární příspěvek za poskytnutí bytu uprchlíkům.

Stabilně má český sociální systém 30 dávek. Pokrývají situace od těhotenství a péče o děti přes nezaměstnanost, bytovou nouzi, chudobu až po stáří a smrt. Ročně na ně padne kolem bilionu korun, více než polovina jde na důchody.

Rozdělují se na pojistné dávky, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení - kromě podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci - a na nepojistné sociální dávky. O ně se žádá na úřadech práce.

Systém by ale podle Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi potřeboval změny. Některé dávky nepřímo rozdělují žadatele na střední třídu a chudé, například rodičovský příspěvek. Některé jsou podle ní duplicitní, jako příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Jiné jsou zase zbytečně navázané na odpracovaná léta a placení pojistného. Jako sirotčí důchod. "Je toho dost, co by se mohlo vylepšit," říká Zieglerová.