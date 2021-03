Ceny ropy kvůli zablokovanému Suezu kolísají, během dne rostly o čtyři procenta

Ceny ropy v pátek vzrostly o čtyři procenta. Mohou za to obavy, že může trvat týdny, než se podaří uvolnit obří kontejnerovou loď blokující Suezský průplav. To by mohlo mít dopad i na dodávky ropy a rafinovaných produktů. Za celý týden však ceny ropy klesají, a to již třetí týden za sebou. Důvodem jsou obavy o poptávku vyvolané dalšími koronavirovými omezeními v Evropě.

Kolem 17:30 SEČ cena severomořské ropy Brent rostla o 3,9 procenta na 64,34 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 3,9 procenta na 60,86 dolaru za barel. Související Zácpa v Suezu živě: Sledujte, jak jedna loď zašpuntovala dopravu kávy, plynu i ropy Infografika Obchodování s ropou bylo tento týden rozkolísané, protože obchodníci hodnotili, jak dlouho potrvá zablokování Suezského průplavu, které se stalo v úterý, a zároveň se snažili určit, jaký dopad budou mít na poptávku nová koronavirová omezení v Evropě. V pátek se podle analytiků obchodníci rozhodli, že blokáda průplavu je pro ropný trh závažnější, než doposud předpokládali. Podle analytické firmy Kpler loni bylo po moři přepraveno 39,2 milionu barelů ropy denně, z toho 1,74 milionu barelů denně Suezským průplavem. Dále průplavem prošlo denně také 1,54 milionů barelů rafinovaných ropných produktů. Na celkové přepravě ropných produktů po moři tak měl průplav podíl devět procent. V pátek podle Kpleru čekalo na vstup do průplavu deset lodí, které měly naloženo zhruba deset milionů barelů ropy. Ceny ropy zvyšují také obavy z eskalace geopolitických rizik na Blízkém východě a očekávání, že Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci zřejmě ponechají svoji současnou těžbu beze změny, napsala agentura Reuters. Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů): BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 64,34 61,95 New York - NYMEX WTI květen 60,86 58,56