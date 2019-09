Američané si připlatí. Vstupují v platnost nová cla na čínské zboží

Ve Spojených státech v neděli vstoupila v platnost nová cla na dovoz čínského zboží v roční hodnotě 112 miliard dolarů (2,6 bilionu korun). Patnáctiprocentní cla na některé druhy oblečení, obuvi, sportovního a jiného spotřebního zboží Američanům pravděpodobně před svátky zdraží nákupy. Cla se dotknou více než dvou třetin čínského dovozu, informovala agentura AP.

Vláda ve Washingtonu se doposud clům na spotřební zboží vyhýbala. Nyní by ale vyšší ceny zboží v maloobchodě mohly zbrzdit hlavní motor americké ekonomiky, kterým je spotřeba domácností. Studie společnosti J.P. Morgan zjistila, že cla na čínské zboží vyjdou průměrnou americkou domácnost na 1000 dolarů (skoro 24 tisíc korun) ročně.

"Je to jako když potrestáte svou dceru za to, co udělal syn. Je to nesmysl," řekl serveru BBC prezident americké asociace výrobců a prodejců oděvů a obuvi Rick Helfenbein.

Po dnešku se dovozní cla budou vztahovat na 87 procent textilu a oblečení dováženého z Číny a na 52 procent obuvi. Mnohé americké firmy už varovaly, že budou nuceny promítnout vyšší ceny, které budou platit dodavatelům, do koncových cen pro zákazníky.

"Pro běžného spotřebitele je věc o to horší, že od americké vlády nedostane žádné kompenzační platby jako třeba zemědělci. Když Čína zavedla cla na americké agrární produkty, Trumpova vláda se rozhodla farmářům ulevit subvencemi a další státní finanční pomocí. Na spotřebitele se nic takového vztahovat nebude," uvedl v komentáři hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Na 15. prosince vláda prezidenta Donalda Trumpa chystá druhou vlnu patnáctiprocentních cel. Tentokrát by se měla dotknout čínského dovozu do Spojených států v hodnotě zhruba 160 miliard dolarů. Pokud i toto opatření nabude účinnosti, bude cly zatížen veškerý čínský dovoz do USA.

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy trvá už déle než rok. Má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese. Washington se pomocí cel snaží přimět Peking ke změně obchodních praktik a ke snížení čínského přebytku v obchodování s USA.

Trumpova taktika přimět Čínu uzavřít novou obchodní dohodu podle šéfa americké Asociace spotřebitelských technologií Garyho Shapira selhala. "Americké podniky musejí vynakládat více prostředků, aby se přizpůsobily neustále se měnícím obchodním pravidlům. Méně tak investují do inovací, nových produktů a do vlastní ekonomické prosperity," řekl Shapiro agentuře Bloomberg. "Takto se smysluplné obchodní dohody dosáhnout nedá," dodal.