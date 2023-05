Rusové stále krmí Evropu "krvavou" ropou, zpřísněme sankce, říká šéf polského gigantu

Zákaz dodávek ruské ropy stojí polskou rafinérskou společnost PKN Orlen miliony dolarů denně. Firma uvádí, že má problém shánět alternativní dodávky pro svou českou rafinerii v Litvínově, píše na svém webu deník Financial Times (FT). Podle generálního ředitele polské firmy Daniela Obajteka by protiruské sankce měly být přísnější.

Obajtek mluví o ztrátě asi 27 milionů dolarů (bezmála 573 milionů Kč) denně. Na vině je podle něj cenový rozdíl asi 30 dolarů za barel mezi levnější ruskou ropou a alternativními dodávkami.

"Nenazýval bych to ztrátou: jde o nepodporování Ruska," řekl Obajtek britskému listu. "Toto jsou tržní náklady a platí pro každou společnost, která nedováží ropu z Ruska," uvedl.

Dodal nicméně, že jeho podnik stále používá ruskou ropu přiváděnou potrubím přes síť Družba pro českou rafinerii v Litvínově, na kterou se dosud nevztahovaly sankce, a to přesto, že vláda ve Varšavě prosazuje přísnější sankce EU vůči Moskvě.

"Kompletní náhrada ruské ropy vyžaduje zlepšení logistiky dodávek ropy, na čemž pracujeme s českou vládou," řekl Obajtek FT.

Orlen také pokračoval v dovozu ruské ropy na svůj domácí trh až do února. A to navzdory původnímu příslibu Polska zastavit dovoz ruské ropy do konce loňského roku. Minulý měsíc Orlen oznámil, že ukončil svou poslední smlouvu s ruskou společností Tatněfť s tím, že to nemohl udělat dříve, aniž by riskoval ruskou žalobu za porušení podmínek smlouvy.

Evropská unie v loňském roce zakázala dovoz ropy z Ruska po moři. Do zákazu ale nezahrnula ropu přepravovanou po souši přes síť ropovodů Družba, která spojuje Rusko s Polskem a několika dalšími zeměmi EU včetně Slovenska a České republiky.

Zatímco Orlen se sám snaží stát se na Rusku nezávislým, ruské ropné společnosti podle Obajteka stále "zaplavují Evropu petrochemickými produkty" a dalšími ropnými deriváty navzdory sankcím EU, které mají snížit schopnost Ruska financovat válku na Ukrajině. Vyjmenoval několik mezer, které umožnily ruskému ropnému sektoru nadále vydělávat "slušné peníze" z EU. Konkrétní důkazy o porušování sankcí ale neuvedl. "Shrneme-li to, myslím si, že sankce by měly být přísnější. Neměl by to být jen trik, jak zlepšit mediální obraz Evropy," řekl Obajtek.

