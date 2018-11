Pálení rýžové slámy dusí Indii. IKEA z ní teď kvůli tomu hodlá vyrábět bytové doplňky

Švédský nábytkářský řetězec IKEA hodlá využít rýžovou slámu při výrobě předmětů pro domácnosti. Kupovat ji chce od zemědělců v Indii, kde se nyní pálí a kde je velkým zdrojem znečištění ovzduší.

Švédská společnost si do roku 2030 vytyčila cíl využívat pouze obnovitelné a recyklované materiály, přičemž do roku 2020 by měly z jejích výrobků zmizet všechny plasty na jedno použití.

Z rýžové slámy se chystá nejprve vyrábět bytové dekorace a krabice. Jejich prodej chce zahájit v Indii v průběhu příštích dvou let.

V Indii IKEA v srpnu otevřela svůj první obchod ve městě Haidarábád. Pokud tam bude švédský řetězec úspěšný, jsou v plánu další prodejny v Bombaji, Dillí a Béngalúru.

Evropská unie bojuje s plasty

Státy Evropské unie se dohodly na zákazu plastových výrobků na jedno použití. Firmy už nyní postupně přecházejí na ekologičtější varianty. Plastové příbory a talíře, vatové tyčinky, brčka, míchátka a tyčky k balonkům nebo obaly na potraviny mají být do roku 2021 úplně zakázány.

O změkčení směrnice se nicméně snaží zejména společnosti jako Coca-Cola, Pepsi, Danone nebo Nestlé, které produkují nejvíc jednorázových plastů.