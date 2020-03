Pandemie dostupné bydlení nezařídí, říkají experti. Ceny neklesnou a bytů nepřibude

I kdyby na pokles základních úrokových sazeb, které ve čtvrtek bankovní rada České národní banky opět snížila, reagovaly stejným způsobem i hypoteční sazby, trhu s hypotékami to nepomůže. Ekonomické dopady pandemie na poptávku totiž budou velké - lidé se budou obávat zadlužovat, domnívají se někteří analytici.

ČNB ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Sazby snížila už 16. března, a to o půl procentního bodu. Cílem je zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti.

Na snížení základních sazeb by mohly s určitým zpožděním zareagovat i ty hypoteční, což by za normálních okolností přimělo lidi k nákupu bydlení a uzavření hypotéky. Podle generálního ředitele developerské společnosti Ekospol Evžena Korce k tomu však v této situaci nedojde.

Korec sice pro Aktuálně.cz připomněl, že letošní únor představoval pro banky z hlediska objemu poskytnutých hypoték druhý nejúspěšnější měsíc v historii po únoru 2017, kvůli pandemii šlo ale podle něj na dlouhou dobu zřejmě o poslední takto pozitivní čísla.

"Některé banky kvůli koronaviru výrazně omezily provoz a také zákaz volného pohybu obyvatel bude mít dopad na množství uzavřených hypoték minimálně po dobu platnosti těchto omezení," nechal se slyšet Korec.

"Ani poté však banky nečekají žádné hypoteční žně. Dá se totiž očekávat příchod recese, otázkou pouze je, jak velká bude. Spousta firem kvůli zavřenému provozu zkrachuje, vzroste i nezaměstnanost. Prodeje bytů a domů proto budou stagnovat, zájem o koupi nemovitosti nebude příliš velký. Lidé budou mít spíše existenční starosti a nákladné investice, mezi které patří i pořízení nového bydlení, odloží na později," předvídá expert.

Před výrazným hospodářským poklesem, a tedy sníženou poptávkou po hypotékách varuje i analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. "Protože přijde recese, jak míní trh, nebude ani takový zájem právě o hypotéky čili o investice do vlastního bydlení. Jelikož trh hledí dopředu, zlevňují tržní úroky už nyní," sdělil Kovanda.

Nemovitosti by už nemusely zdražovat

Podle některých analytiků by ekonomické dopady pandemie mohly také zahýbat s vysokými cenami nemovitostí, které jsou v současné době pro řadu obyvatel Česka překážkou při hledání bydlení. Zatím jde nicméně spíše o odhady. Záleží také na tom, jak dlouho krize kolem koronaviru potrvá a jak závažně se podepíše na české ekonomice.

Poměrně velká část expertů se ale shoduje, že by se ceny nemovitostí mohly zastavit a už se dál nezvyšovat, jako se to dělo v posledních letech. Domnívá se tak například Martin Březina, jenž spoluzaložil službu Ideální nájemce.cz, která pomáhá pronajímat byty v Praze, Brně, Olomouci a Plzně. Podle něj je už teď jasné, že realitní trh zaznamená v letošním roce propad. Pro zájemce o bydlení to bude podle Březiny znamenat právě zafixování cen, které v minulých letech poměrně výrazně rostly.

Ke snížení cen zejména ve velkých městech se ale odborníci staví spíš skepticky. Podle analytika UniCreditBank Patrika Rožumberského bude pro případný pokles, nikoliv pouze stagnaci, rozhodující, zda se sníží poptávka natolik, že na trhu nastane převis bytů. "Celorepublikově vidím pokles cen bytů jako reálný, měl by však být jen mělký a přechodný," odhaduje Rožumberský.

Podle Kovandy by zejména při dramatičtějším průběhu "koronavirové recese" v ČR mohl trh s byty výrazně ochabnout až zamrznout. "Lidé prostě nebudou ochotni dávat v době ekonomického útlumu leckdy horentní sumy za nemovitost. Ruku v ruce s tím poleví tlak na růst cen nemovitostí. Zejména nemovitosti v méně atraktivních lokalitách, jako jsou sídliště či periférie měst, budou zlevňovat," míní Kovanda.

V atraktivních lokalitách je ale i podle něj třeba počítat s cenovou stagnací. Celkově očekává, že ceny nemovitostí v souhrnu neklesnou o více než deset procent.

Předražené neprodejné ležáky

Také Korec z developerské společnosti Ekospol upozorňuje, že nové byty, které už jsou na trhu, podle něj nezlevní. Společnosti je podle něj stavěly za vysoké náklady, a tak s cenou údajně nemohou jít příliš dolů.

To je možná i důvod, proč i v době nejnapnutější poptávky po bydlení měly developerské společnosti v zásobě několik tisíc hotových neprodaných bytů.

"Jedinou výjimkou jsou předražené byty s cenou vyšší než 120 tisíc korun za metr čtvereční, které nemají vlastnosti luxusních bytů. Ty zůstanou dlouhodobě neprodejné. U nich vidím prostor ke zlevnění. Otázkou však je, zda k tomu prodávající opravdu přistoupí," doplnil Korec.

Podle developera hrozí, že se naopak ještě sníží už tak nízká nabídka dostupných bytů, protože stavební firmy kvůli koronaviru výrazně omezují činnost, některé ji dokonce přerušily. "Pokud by to trvalo příliš dlouho, mohlo by to ohrozit projekty, jejichž stavba měla začít v následujících týdnech a měsících. Už tak nízká nabídka dostupných bytů nejspíš ještě klesne a k dispozici budou jen předražené neprodejné ležáky," myslí si Korec.

Dlouhodobou nedostatečnou výstavbu bytů jako problém, který koronavirová pandemie těžko vyřeší, zmiňuje i obchodní ředitel realitní kanceláře Bidli Roman Weiser. Vylučuje, že by hospodářské dopady nákazy vedly ke zlevnění bytů. Podle něj lze v následujících měsících počítat pouze s cenovou stagnací a také s prodloužením průměrné doby prodeje.

"V současné době není předpoklad k tomu, aby se na trhu náhle objevilo velké množství nemovitostí, které by ceny srazilo. Jedině kdyby své nemovitosti začali panicky prodávat investoři, kteří je krátkodobě pronajímají turistům. Podle mne by byli sami proti sobě, neboť by zvýšením nabídky jejich nemovitosti ztratily na ceně a oni by prodělali," domnívá se Weiser.

Zákaz Airbnb? Realitky překypují nabídkami

Právě krátkodobé pronájmy turistům, konkrétně ty přes platformu Airbnb, vláda koncem minulého týdne zakázala. To se dotklo zejména Prahy, kde bylo podle statistik až třináct tisíc nabídek krátkodobých pronájmů. Zákaz se záhy projevil na realitních serverech, na nichž skokově vzrostl počet nabízených bytů k pronájmu.

"Celorepublikově stoupl v březnu počet nabízených bytů na pronájem o 16 procent, v Praze pak dokonce o 44 procent, což je v porovnání s předchozím rokem o více než polovinu," sdělil František Brož, mluvčí společnosti Bezrealitky.cz, která poskytuje pronájmy a prodeje nemovitostí. Podle něj je portál Bezrealitky denně bohatší o téměř třicet nabídek.

Podobná je situace také u dceřiného projektu Bezrealitky Nájem. Ten slouží ke kompletní správě svěřených bytů a majitelům garantuje proplácení nájmu i v případě, kdy je byt neobsazen. V průběhu března se na něj obrátilo pětkrát více zájemců než v předchozím měsíci. Zájem je především o správu luxusnějších bytů v pražském centru nebo středním městě.

"Nabízené byty mají však jedno společné. Jsou to nereálné představy jejich majitelů o zhodnocení v rámci běžného nájemního vztahu. Ceny, za které byty nabízí, jsou často výrazně vyšší, než je běžná nabídka. Jasně se ukazuje, jak moc krátkodobé pronájmy deformují nájemní trh," upozornil výkonný ředitel Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.