Jen o málo a přechodně. Bydlení v Česku přesto může kvůli pandemii zlevnit

Ceny bytů v Česku by mohly kvůli opatřením proti šíření koronaviru klesnout, především v méně atraktivních lokalitách. Důvodem je hlavně očekávané snížení poptávky. Pokles však zřejmě bude malý a přechodný. Uvedla to většina analytiků, které oslovila ČTK. Oslabená koruna by podle nich naopak mohla přilákat zahraniční investory.

"Zejména při dramatičtějším průběhu nadcházející 'koronavirové recese' v ČR by mohl trh s byty výrazně ochabnout až zamrznout. Lidé prostě nebudou ochotni dávat v době ekonomického útlumu leckdy horentní sumy za nemovitost. Ruku v ruce s tím poleví tlak na růst cen nemovitostí. Zejména nemovitosti v méně atraktivních lokalitách, jakou jsou sídliště či periférie měst, budou zlevňovat," uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Související Jsem značně nervózní, říká Dlouhý k dopadům koronaviru. Stát musí pomoct okamžitě V atraktivních lokalitách je ale podle Kovandy třeba počítat s cenovou stagnací. Celkově očekává, že ceny nemovitostí v souhrnu neklesnou o více než deset procent. "Pro případný pokles cen bytů bude určující, zda poptávka po nich klesne natolik, že na trhu nastane převis bytů....Dopady na poptávku po bytech budou více citlivé na délce trvání epidemie a na razanci přijatých opatření," doplnil analytik UniCreditBank Patrik Rožumberský. Aktuálně to podle Rožumebrského vypadá, že vliv těchto faktorů na finanční situaci domácností a tedy na poptávku po bydlení nebude zanedbatelný. "Může se tak stát, že v určitých regionech a v určitých segmentech trhu s bydlením převis nabídky bytů nastane. Celorepublikově vidím pokles cen bytů jako reálný, měl by však být jen mělký a přechodný," dodal. Analytik: V Praze se budou vysoké ceny držet Podle údajů poradenské společnosti Deloitte ceny bytů v Praze a krajských městech ve třetím čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly v průměru o 6,9 procenta na 60 700 korun za metr čtvereční. Za poslední čtyři roky ceny stouply zhruba o polovinu. Ve třetím čtvrtletí loňského roku byla nejdražší Praha (85 400 korun za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (17 700 Kč/m2). Související Trh s hypotékami míří vzhůru. "Zacvičit" s ním ale může koronavirus "Cenové propady na trhu s nemovitostmi se dějí s časovým zpožděním. To je dáno výrazně delším procesem, který je nutné při nákupu či prodeji nemovitostí absolvovat. Navíc mnoho obchodníků s nemovitostmi bude ochotno počkat, až se současná situace uklidní. To se může projevit zmražením trhu s nemovitostmi. Teprve až ve chvíli, kdy trh s nemovitostmi bude delší dobu zmražený, budou někteří prodejci ochotni jít s cenou dolů," sdělil analytik BH Securities Štěpán Křeček. Podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně se současná opatření na cenách bytů neprojeví. "Byty jsou věcí dlouhodobé spotřeby, v podstatě nejdelší ze všech statků, se kterými přijdeme v životě do styku, a nikdo zatím netvrdí, že virus se nějak projeví na stavu ekonomiky za dva za tři roky," uvedl Bartoň. Naopak, pokud koruna bude dále oslabovat, lze podle něj očekávat vyšší investiční poptávku po bytech od cizinců. Související Rozšířené ošetřovné a miliardy na bezúročné úvěry. Vláda kývla na další pomoc v krizi Přehled "Zejména Praha bude po přechodu viru nadále pro cizince velice atraktivní město na ideálním místě uprostřed Evropy, na tom virus nic nezmění. Cenu bytů v Česku tedy bude nadále držet na vysoké úrovni náš zablokovaný systém stavebních povolení, oficiálně jeden z nejpomalejších na světě," dodal Bartoň. Video: Náhrada škod a zisku ve stavu nouze? Bude to složité, lidi čeká těžká práce, říká advokát 6:53 Za porušení karantény ale hrozí až 3 miliony korun a může jít o trestný čin. Ministr vnitra Hamáček spíše apeluje na lidskou slušnost a důvěru, | Video: DVTV, Daniela Drtinová