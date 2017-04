Stávka řidičů autobusů začala: Na jižní Moravě nejede 67 linek, v České Lípě zcela stojí MHD

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Stávka autobusových řidičů zasáhla nejvíc jižní Moravu. V řadě okresních měst mimo Brno nevyjela městská hromadná doprava, v celém kraji nejedou meziměstské linky. Postiženo je celkem 67 linek z 225. S dopravou pomáhají posílené spoje Českých drah.

Brno / Česká Lípa / Praha - Kvůli stávce řidičů autobusů na jižní Moravě dnes nevyjelo 67 linek z 225. Jedná se o meziměstské linky a MHD v okresních městech mimo Brno, v krajském městě se jezdí bez omezení.

Proti středečnímu předpokladu někteří jednotliví řidiči přišli do práce, vyjede tedy více spojů na částečně omezených linkách, kterých je 61, řekl dispečer organizátora krajské dopravy společnosti Kordis JMK Antonín Chudiak.

Nejvíce je postiženo Břeclavsko, Blanensko, Kyjovsko, Vyškovsko a okolí Veselí nad Moravou.

"Zatím vyjely všechny spoje, u kterých se to očekávalo. Řidiči, kteří se nakonec rozhodli přijít do práce, zajistí některé další spoje, ale jsou to jen jednotlivci. Díky tomu například vyjede víc spojů na lince 107 z Vyškova do Brna," řekl Chudiak.

Také se podařilo ve spolupráci s jinými dopravci, jejichž řidiči nestávkují, zajistit ranní spoje do Brna a odpolední spoje z Brna na lince 104 do Hevlína. "Nepojede se však až do Laa an der Thaya," dodal Chudiak.

Lidé jsou podle něj informovaní a v dopravních uzlech nevzniká žádný chaos, což potvrdili ve Vyškově a Břeclavi zpravodajové ČTK. "Lidé mohou sledovat buď elektronické panely na zastávkách, nebo v mobilních aplikacích. V úterý a ve středu jsme také odbavili výrazně více dotazů na naši infolinku," řekl Chudiak.

České dráhy také posilují řadu vlaků ráno směrem do Brna a odpoledne z Brna. Na nádraží ráno panoval obvyklý ruch a nikde nevisely žádné informace o stávce.

Z Vyškova vyjel v 5:17 speciální vlak do Brna přes Luleč, Rousínov a Brno-Slatinu. Nahradit měl především linku 107, která mezi Brnem a Vyškovem jezdí jen omezeně. Do vlaku se čtyřmi vagony na nádraží ve Vyškově nastoupilo do 100 lidí, vlak byl poloprázdný. Cestující do něj ale ještě přistoupí cestou.

Aktuální informace by měli cestující získat na webu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

V České Lípě nejedou žádné autobusy MHD

Autobusy městské hromadné dopravy v České Lípě dnes ráno nevyjely, všichni řidiči vstoupili do stávky. I když se už po třetí hodině ranní sešly v tamních garážích společnosti BusLine více než dvě desítky šoférů, za volant autobusu nikdo z nich nezasedl. Do páté hodiny ranní nevyjel ani jediný autobus, řekl vedoucí střediska Jan Kotek.

je stavka autobusu a ja se tesila ze nebudu muset do skoly..

hadejte co?

jasne ze muj bus jede. — jáňa (@rikejmijaninko) April 5, 2017

"Nemám tu nikoho, kdo by s autobusem vyjel, nemám řidiče, kteří by zajistili ani páteřní linky městské dopravy," řekl Kotek. Celkem by přitom mělo podle něj denní provoz zabezpečit 22 autobusů na 15 linkách.

Ještě ráno se vedoucí střediska snažil řidiče přesvědčit o tom, aby od stávky ustoupili, ale neuspěl. "Řekli mi, že nemají dost informací," poznamenal. Kvůli stávce nemůže podle Kotka středisko BusLine zajistit ani linku do Sosnové, kterou jezdí pro Liberecký kraj.

"Snažíme se najít nějaká náhradní řešení, bohužel ze strany odborové organizace dochází k zastrašování řidičů, kteří stávkovat nechtějí," řekl předseda představenstva BusLine Radek Chobot.

Řidiči v České Lípě potvrdili, že nevyjedou. "Obvolávali jsme i brigádníky," řekl předseda tamní odborové organizace Martin Machač. Je podle něj možné, že firma do Liberce přiveze řidiče z jiných středisek, aby alespoň část dopravy zajistila, ti to ale v Lípě neznají a budou mít se zajištěním provozu problémy. "Pokud přivezou řidiče, budou to řidiči z odpoledních směn, kteří nemají za volantem co dělat, protože nedodrželi osmihodinový odpočinek mezi směnami," upozornil Machač.

autoři: ČTK, Aktuálně.cz