Dům nebo bazén postavíte rychleji. Pravidla pro stavební povolení se změní

Novelu stavebního zákona, která má nastartovat růst českého stavebnictví a zjednodušit stavby i obyčejným lidem, schválili poslanci. Úprava zákona má v první řadě zrychlit povolování staveb. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) by se doba povolování mohla snížit na polovinu.

Praha - Developerům i lidem, kteří si chtějí postavit rodinný dům, má pomoci novela stavebního zákona, kterou schválili poslanci. Nová pravidla zjednoduší podmínky pro zahájení stavby a mají být prvním krokem na cestě k obratu v českém stavebnictví, které se navzdory rostoucí české ekonomice nachází v nejhorší kondici za posledních patnáct let.

Novela by měla ulehčit výstavbu i obyčejným lidem, kteří si staví rodinný dům, plot nebo třeba bazén. V případě stavby plotu do výšky dvou metrů nebudou lidé muset na úřad, ani získat povolení od sousedů. Když bude sousedovi plot vadit, bude to v budoucnu muset řešit u soudu. Výjimka bude v situaci, kdy bude plot sousedit s veřejným pozemkem (třeba s chodníkem), pak bude mít majitel stejné povinnosti jako doposud.

Výrazné zjednodušení čeká i na ty, kteří chtějí postavit rodinný dům nebo třeba větší bazén. Nově namísto stavebního povolení postačí rozhodnutí o umístění stavby. Zatímco na povolení se často čeká i několik měsíců, jednodušší ohlášení musí být hotové do 30 dnů. Navíc se za něj platí nižší poplatky a nikdo ho nemůže napadnout odvoláním.

Dnes je rychlejší postup možný pouze v případech, že plocha stavby u rodinného domu nepřesáhne 150 metrů čtverečních a 40 metrů čtverečních u dalších staveb. Novela však tyto limity ruší.

Brzda hned na stratu

Novela z dílny ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) reaguje na situaci, kdy Česko dlouhodobě patří mezi země, kde povolení výstavby trvá nejdéle: v Evropě jsou na tom hůř už jen na Slovensku, Kypru a v Moldavsku. V mezinárodním žebříčku Světové banky Česku patří až 130. místo. Podle odborníků je krize v českém stavebnictví způsobena právě především zdlouhavým povolováním staveb.

Jednou z hlavních změn zákona bude možné sloučení stavebního řízení. Dosud musel investor - ať už developer, nebo obec - žádat postupně o posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Úprava zákona nyní umožní tři zmíněné kroky sloučit do jedné žádosti. V rámci té budou mít odpůrci možnost pouze jedné žaloby. V současnosti se mohou odvolávat postupně v rámci všech tří fází, což celou věc protahuje a v některých případech spory trvají několik let. Možnost napadnout projekt u jediného úřadu by mohlo celou věc zrychlit.

"Pokud v současné době zabere získání povolení na stavbu v některých případech i deset let, tak novela tuto dobu zkrátí o 50 procent," prohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová před samotným hlasováním.

Samotní stavaři sjednocení tří klíčových povolení do jednoho oceňují. Upozorňují ale, že jej budou s velkou pravděpodobností využívat spíše menší developeři. U největších projektů, které jsou pro růst stavebního byznysu nejdůležitější, se obávají, že příprava by se oproti dnešku naopak prodražila.

Nyní stačí, když se projekt do největších detailů připraví až pro závěrečnou žádost o stavební povolení, kdy už investor vyřešil řadu připomínek. Nyní by však musel takto podrobný projekt udělat hned na začátku. A připomínky by mohly znamenat překopání celého projektu.

"Například u staveb dopravní infrastruktury existuje riziko, že se vynaloží veřejné peníze na projektování stavby ve velkém detailu a poté se v rámci řízení zjistí, že tato varianta není schůdná," vysvětluje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.

Přestože podle stavařů novela může pomoci zkrátit nadměrně dlouhé povolovací procesy a v některých případech ulehčí výstavbu, podle odborníků je v první řadě nezbytné, aby ministerstvo pro místní rozvoj co nejdříve vypracovalo návrh zcela nového stavebního zákona.

Podle Hospodářské komory současná novela není dostatečně ambiciózní a neřeší zdaleka všechny problémy, na které podnikatelé dnes a denně poukazují. "Stavební legislativu je třeba nastavit znovu, od začátku s tím, že budou redukovány úrovně nejen povolování, ale rovněž územního plánování. Zásadní redukcí musí projít celý systém dotčených orgánů státní správy, kde nelze rozumně chtít po stavebníkovi, aby si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř desítek různých orgánů státní správy, které mají dílčí kompetence k jejich vydávání," řekl viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.

autoři: Adam Váchal, Ekonomika

