Chybí dřevo, měď i ocel. Se stavebními pracemi vyčkejte i kvůli ceně, radí experti

Ocel, dřevo nebo tepelné izolanty. To jsou jen některé z řady stavebních materiálů, které stavbaři v Česku už několik měsíců marně poptávají a u nichž pozorují strmý růst cen. Krize ve stavebnictví komplikuje plány také lidem, kteří si zrovna rekonstruují bydlení. Situace, kterou má na svědomí hlavně ochromení dodávek z Číny v době pandemie, by se podle odborníků měla začít zlepšovat až v zimě.

Jak pro on-line deník Aktuálně.cz popisuje mluvčí stavební firmy Strabag Jana Kohoutová, nedostatek stavebních materiálů nejenže zdržuje výstavbu, problémem je také nemožnost garantovat jejich cenu. "Z těchto důvodů tak není úplně výhodné pouštět se do stavebních prací," říká na dotaz, zda lidé raději nemají plánované rekonstrukce bytů či domů odložit na později.

Podle Petera Markoviče, ředitele společnosti Xella CZ, která vyrábí stavební materiály, se může v této době stavba průměrného rodinného domu prodražit až o stovky tisíc korun.

Kohoutová má za to, že by lidé měli s pracemi na domu počkat do doby, než se ceny stabilizují. "Ceny nižší nebudou, je ale potřeba, aby se ustálily," říká.

Ty ale zatím dál míří vzhůru. Například ceny oceli a zateplovacích materiálů se podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy od začátku roku zvýšily o sto procent, ceny plastových výrobků pak o desítky procent.

Skokové zdražování potvrzuje i Metrostav, jedna z největších stavebních společností v Česku. "Nejpalčivější nárůsty cen, navíc kombinované s vysokou spotřebou daných materiálů, evidujeme u oceli - jak betonářské výztuže, tak i válcovaných polotovarů. Obdobně dramaticky, tedy také v řádu přibližně více než 50 až 100 procent, poskočily ceny tepelných izolantů a stavební řezivo," říká mluvčí podniku Vojtěch Kostiha.

Mezi rekordmany se pak podle něj řadí výrobky ze dřeva jako dřevoštěpkové desky či překližky, jejichž cena se dnes pohybuje řádově na 200 až 300 procentech loňských cen.

Současná situace jako extrém

Podle Nouzy navíc situace s nedostatkem a zdražováním materiálů komplikuje už uzavřené smlouvy. "Firmy z těchto smluv odstupují s tím, že nejsou schopny dodržet nabídnutou cenu a v některých případech ani termín s ohledem na nedostatek konkrétního materiálu," dodává k situaci na trhu.

Mluvčí stavební skupiny Eurovia CS Iveta Štočková k tomu doplňuje, že firma takovou situaci řeší s investory individuálně u každé stavby. Také ona potvrzuje komplikace, na které si stěžují i konkurenční podniky. "Zaznamenali jsme výrazný nárůst cen materiálů. Nejenže ceny rostou, ale tyto materiály současně nejsou k dispozici," uvádí.

Hlad po stavebních materiálech dopadl také na developery, kteří tvrdí, že se zdražování negativně promítá už i do cen nemovitostí, byť z nedostatečné výstavby viní primárně a dlouhodobě zdlouhavý proces povolování staveb. "Není to záležitost jen posledních několika měsíců, kdy se o tom kvůli skokovému zdražení začalo mluvit více. Je ale pravda, že současná situace je extrém," připouští Ondřej Šťastný, mluvčí největší developerské firmy v Česku Central Group.

Podle něj je nejhorší situace s tepelně izolačními materiály, kde se čekací doba prodloužila zhruba o dva měsíce. Podobně je tomu s plastovými trubkami či omítkovými směsmi.

Fakt, že dodavatelské řetězce nestíhají reagovat na aktuální poptávku, potvrzuje mluvčí společnosti Skanska Reality Renata Vildomcová. Podle tohoto developera schází hlavně materiály, jejichž zdrojovou surovinou jsou kovy, tedy ocel, měď, hliník a zinek.

"Zdržení i zdražení zaznamenáváme i u ostatních komodit, například u izolačních materiálů, sádrokartonu, cihel či technologických zařízení. Stavby nových projektů se zatím významně neopožďují, nicméně z makroekonomických předpovědí lze očekávat, že tato situace může stavební sektor trápit ještě řadu měsíců a dodací lhůty se mohou dále prodlužovat," říká Vildomcová k výhledům do budoucna.

Cena mědi poroste dál

Také analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová se domnívá, že současná situace ještě nějaký měsíc potrvá. Ke zmírnění růstu cen stavebních materiálů by podle ní mělo začít docházet od zimních měsíců, celkově by se pak situace měla uklidňovat až na jaře 2022.

Zastavení růstu cen ale podle ní nebude rovnoměrné, ale bude se lišit dle jednotlivých komodit či stavebních materiálů. "Podle aktuálního vývoje na komoditním trhu očekáváme, že by nejdříve mělo dojít k normalizaci ceny dřeva. Naopak u některých komodit, jako je například měď, očekáváme pokračování cenového růstu," říká Píchová.

Partner poradenské společnosti PwC Petr Smutný k tomu doplňuje, že ceny budou stoupat dál i přes léto, i když už ne tak rychlým tempem jako v posledních týdnech. Pak se ale podle něj stabilizují. "Obávám se ale, že na nákup stavebnin za ceny obvyklé před rokem můžeme zapomenout," uzavírá.

Video: Ceny rostou a nevíme, co bude. Lidí ochotných pracovat rukama je stále méně, říká Podzimek