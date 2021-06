Asie s čipy školí Západ. Ať se Evropa emancipuje, musí ale pomoct EU, říkají experti

Automobilky v Česku už měsíce bojují s nedostatkem čipů. Třeba Škoda Auto kvůli tomu v těchto dnech výrazně omezila výrobu ve všech tuzemských závodech a volá po tom, aby se Evropa vymanila ze závislosti na dovozu polovodičů z Asie a Spojených států a vybudovala si vlastní továrny. Jako to nedávno učinila firma Bosch v Drážďanech. Jinde krizi tlumí kamiony, které sem zboží z Asie po zemi dovážejí.

Zpoždění se netýká jen nestíhající asijské výroby, ale i dopravy. Zablokovaný import autodílů i dalších komponentů z Asie trápí automobilky v Česku i za hranicemi už dlouhé měsíce. Ochromené dodávky se navíc týkají i řady jiného zboží, s problémem tak bojuje i mnoho firem v dalších odvětvích.

Přetlak v mezinárodní lodní a železniční dopravě, která nestíhá zboží dovážet, pomáhá v těchto dnech řešit kamionová doprava. Logistická společnost DB Schenker minulý měsíc spustila pozemní přímou linku z Číny do Česka, která vede přes Rusko, Bělorusko a Polsko.

V Číně nejprve přepravu zajišťuje tamní dopravce, který zásilku doveze na hranice s Ruskem. Tam je zboží přes celní sklad přeloženo na kamion, který následně zboží doveze až na vykládku zákazníkovi do Česka. Standardní přeprava o objemu 33 palet s maximální hmotností 22 tun trvá dva týdny, trasa měří přes 13 000 kilometrů.

Schenker zatím z východoasijské země vypravil jednotky kamionů, další desítky už jsou objednané nebo připravované. "Tato přeprava je vhodná pro široké spektrum zboží, od sportovního vybavení přes automobilové součástky až po elektroniku. Přepravy na této lince zpravidla tvoří spotřební zboží nebo subdodávky pro české výrobní podniky," doplnil pro on-line deník Aktuálně.cz ředitel společnosti Tomáš Holomoucký.

Firmy využívají pro přepravu zboží z Číny zpravidla námořní kontejnery, terminály na ně jsou ale v poslední době přetížené, což zpožďuje a prodražuje dodávky. Kvůli této krizi vyslala kamiony na cestu i logistická firma Geis. "Kvůli narušení logistických toků v souvislosti s pandemií covidu-19 stále řešíme nové možnosti s našimi partnery v Asii, at’ už se jedná o právě zmiňovanou dopravu přímým tahačem, nebo železnicí," uvedl za společnost Geis David Knobloch.

Obrovské investice do soběstačnosti

Kamionová doprava ale situaci s nedostatkem čipů i řady jiného zboží, který z velké části způsobila koronavirová pandemie a narušená rovnováha nabídky a poptávky, jen stěží vrátí do normálu. Někteří experti v souvislosti s nynější krizí volají po tom, aby se Evropa stala soběstačnou ve výrobě čipů.

Minulý týden to v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) zdůraznil například šéf výroby a logistiky největší české automobilky Škoda Auto Michael Oeljeklaus. "Pro evropský trh je nutné něco udělat. Tento problém nám ukázal, že se musíme zbavit totální závislosti na Asii a USA. Mikročipy jsou dnes součástí našeho života a neobejdeme se bez nich vůbec nikde, v autech nevyjímaje," řekl. Omezené dodávky ovlivnily výrobu také ve dvou dalších největších automobilkách v ČR - Hyundai a Toyotě.

Stejný postoj jako Oeljeklaus má také expert na automobilový trh společnosti EY Petr Knap. Ten ale současně upozornil na limity, které by s sebou snaha o snížení závislosti na dovozu čipů nesla. Problém vidí hlavně ve specializaci jednotlivých výrobců, kvůli které nikdy nemůže být Evropa plně soběstačná.

"Polovodiče a technologie spojené se softwarizací produktů obecně jsou strategicky důležité, nejen pro automobilový průmysl. Bohužel doba nutná k osvojení si pokročilých kompetencí a investiční náročnost znamenají, že nové polovodičové kapacity mohou reálně vznikat až v horizontu dvou až pěti let a s aktuální krizí nám nepomohou," míní také Knap.

Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl pak dodal, že výstavba výrobního závodu na čipy představuje investici v řádu desítek miliard dolarů a bez finanční a koordinační podpory Evropské unie se v nejbližší době taková investice nedá očekávat. Mluvčí sdružení Vojtěch Severýn doplnil, že by také pro unii bylo vhodnější přilákat celý řetězec, tedy například i výzkum a vývoj automobilového průmyslu, nejen výrobu.

Nový závod v Německu

Tu v Evropě nově jako jediná zajišťuje firma Bosch. V Drážďanech, tedy nedaleko českých hranic, tento měsíc zprovoznila fabriku na čipy, kvůli nedostatku tohoto zboží nakonec otevřela oproti původním plánům o půl roku dříve. Bosch věří, že vybudování podniku, které vyšlo na miliardu eur (přes 25 miliard korun), právě pomůže Evropě posílit technologickou nezávislost. Jak ale připomněl i Oeljeklaus v rozhovoru pro HN, v celosvětovém měřítku jde stále o mizivou produkci.

Deník Aktuálně.cz se také obrátil na ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem, zda do budoucna nezvažuje podpořit výstavbu závodů na čipy také v Česku, pro které představuje automobilový průmysl jedno z nejklíčovějších průmyslových odvětví. Mluvčí resortu ani jeho šéf Karel Havlíček se do vydání článku ale k otázce nevyjádřili.

Stát už se snaží ve strategickém automobilovém průmyslu angažovat jiným způsobem. Diskutuje se o podpoře výstavby továrny na výrobu baterií do elektromobilů (tzv. gigafactory) v Česku. Letos v březnu to potvrdil ministr Havlíček s tím, že na toto téma jedná s německou automobilkou Volkswagen. Podle něj je jednání vázáno na dříve oznámený projekt polostátní energetické skupiny ČEZ, která už před časem zveřejnila úvahy o stavbě továrny na baterie na severu Čech a zapojila se i do české těžby pro baterie nezbytného lithia.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar k tomu pro Aktuálně.cz uvedl, že určitou emancipaci Evropy a posílení její suverenity v některých strategických oblastech považuje za správné a jedním z konkrétních příkladů, jak toho v praxi dosáhnout, může být právě i plánovaná investice do gigafactory.

"Není vyloučené, že nás v budoucnu čekají další podobné krize a následné rychlé oživení ekonomiky. Proto by nebylo šťastné opakovat stejné chyby a být nadále závislí na dlouhých globálních dodavatelských řetězcích a zahraničních dodavatelích tak moc jako dnes," domnívá se Špicar.