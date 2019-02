Terminály řemeslníkům a do každé vsi. Stát zatraktivní platby kartou, chystá podporu

Rozšíření platebních karet v Česku naráží dlouhodobě na jeden problém: drobným podnikatelům se karetní terminál nevyplatí. To by mohl změnit nový fond, ze kterého by se hradil jak terminál, tak jeho provoz na dva roky, pro malé živnostníky a řemeslníky.

O plánu ministerstva průmyslu a obchodu informovaly Hospodářské noviny.

Češi si už zvykli platit kartou ve velkých obchodech. U drobných živnostníků a řemeslníků jsou ovšem mnohdy odkázání na hotovost. Právě to by mohl změnit zvláštní fond, který by na náklady karetních společností dával jednotlivým podnikatelům platební terminály zdarma. Hrazeny by z něj byly i první dva roky užívání terminálu - tedy poplatky, které musí obchody z transakcí odvádět bankám.

Vedle podpory živnostníků má ovšem tento nápad ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové také pomoci v bojovat s šedou ekonomikou, upozorňují HN. Návrh totiž přichází ve stejné chvíli, kdy byla v prvním čtení na osmý pokus schválena novela zákona o evidenci tržeb. EET by tak mohlo dopadnout právě na řemeslníky.

"Chtěli bychom dát terminál zdarma sto tisícům až dvěma statisícům malých živnostníků. Už brzy bychom měli podepsat memorandum o vytvoření fondu, ze kterého by se tato aktivita měla financovat," řekla Hospodářským novinám Nováková.

Zvláštní fond, do kterého by přispívaly kartové společnosti a firmy, které zajišťují provoz terminálů, by měl fungovat od roku 2020. Počet míst, kde by se dalo kartou, by se tak skokově zvýšil.