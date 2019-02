Převod za sekundu. Okamžité platby odstartovaly, zatím však jen mezi dvěma bankami

Air Bank spouští okamžité platby maximálně za jednu korunu, Česká spořitelna je bude mít brzy také nejvíc za sedm korun. Většina ostatních bank se přidá ve druhém pololetí.

Klienti Air Bank, kteří v pátek 1. února nahlédli do svého internetového bankovnictví,zjistili, že mohou využívat novou službu, kterou jim jejich banka v noci zapojila. Jde o okamžité platby. Díky nim by měly přijít peníze na účet v jiné bance do několika sekund od zadání příkazu, a to 24 hodin denně, včetně víkendů i svátků.

Klienti Air Bank s běžným účtem zaplatí za každou takovou platbu jednu korunu, ti, kteří využívají účet Velký tarif za sto korun měsíčně, neplatí nic navíc.

Jedinou vadou na kráse startující novinky v Air Bank je její omezené využití. Okamžité platby klienti této banky můžou posílat pouze do České spořitelny.

"Už od otevření banky zákazníkům umožňujeme posílat okamžité platby mezi účty vedenými u Air Bank. Posílat stejně rychle peníze i do jiných bank ale zatím technicky nešlo. Proto jsme se podíleli na vytvoření standardu, který posílání okamžitých plateb umožní i mezi různými tuzemskými bankami," říká Tomáš Veselý, vedoucí Oddělení každodenních služeb Air Bank.

Podle mluvčí Air Bank Jany Karasové platby klientů do České spořitelny tvoří asi pětinu všech uskutečněných transakcí měsíčně. Jsou v tom ale i úhrady na firemní účty, které zatím formou okamžitých plateb spořitelna nezajišťuje.

Klienti spořitelny už mohou tímto způsobem posílat peníze do Air Bank od loňského listopadu, jenže za poplatek 125 korun, tedy za stejnou cenu jako za expresní platbu. Podle Karasové šlo doposud ze spořitelny v průměru jen zhruba čtyři sta takových transakcí měsíčně. To se ale brzy změní.

"Česká spořitelna úspěšně ukončila testování a od 22. února umožní všem klientům využívat okamžité platby za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zdarma, nebo za 7 korun dle typu účtu klienta. Platby zcela zdarma využívá nyní více než jeden milion klientů České spořitelny," uvedl Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Podmínkou k tomu je například pravidelný příjem na účet alespoň 7 tisíc měsíčně, jedna platba kartou a využívání alespoň jednoho dalšího produktu banky jako úvěr, penzijní spoření nebo pojištění.

Obě banky umožňují tyto platby pouze pro fyzické osoby, v rámci domácích jednorázových příkazů a do částky 400 tisíc korun. Spořitelna stejně jako Air Bank shodně potvrzují, že jakmile okamžité platby nabídnou ostatní banky, umožní posílání a příjem plateb také do těchto bank.