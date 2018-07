Stát chce letos najít provozovatele bazénu i hotelu Thermal, chystá velkou rekonstrukci

Ministerstvo financí chce najít partnera, který by bazén i hotel po rekonstrukci provozoval.

Karlovy Vary - Ministerstvo financí chce ještě v letošním roce najít strategického partnera, který by po rekonstrukci provozoval karlovarský hotel Thermal. Zároveň chce v koncesním řízení vybrat provozovatele nyní uzavřeného bazénu nad hotelem. Novinářům to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

"Jednáme se strategickým partnerem, který by jednak pomohl s rekonstrukcí a jednak provozoval hotel. Musí se to nějakým způsobem uchopit, aby to někam vedlo. Jednáme s partnerem, který má zkušenosti s provozováním takovýchto objektů," řekla Schillerová. Partnerem by měla být česká firma, konkrétní jméno ale zatím ministryně nechce říci.

Hotel Thermal, který patří státu a spravuje ho ministerstvo financí, je před zásadní rekonstrukcí. Měla by stát 580 milionů, přičemž 300 milionů na ni dal stát vkladem do základního jmění hotelu, dalších 148 milionů se podařilo získat na energetické úspory ze Státního fondu životního prostředí a zbytek pokryje úvěr. Schillerová, která si dnes hotel prohlédla osobně, věří, že práce začnou ještě letos.

Ministerstvo jedná i s možnými zájemci o provozování bazénu, který podle mínění obyvatel města patří dnes mezi největší ostudy lázeňského města. Podle Schillerové by se vybraný partner měl částečně podílet, spolu se státem, na rekonstrukci bazénu a jeho zázemí a pak jej provozovat. Řekla, že z technických důvodů není možné obě stavby, které vznikaly jako celek, od sebe úplně oddělit.

Hotel čekají i personální změny. Předseda představenstva společnosti Thermal F Ivan Chadima, kterému končí funkční období, oznámil, že pokračovat nebude. Volné je i další křeslo v představenstvu, které je třeba doplnit, uvedla Schillerová.

Hotel, který je každoročně srdcem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, byl postavený podle návrhu manželů Machoninových v 70. letech ve stylu tehdy inovativního brutalismu. Od té doby neprošel žádnou zásadnější rekonstrukcí. A, jak podotkla Schillerová, na jeho vzhledu a stavu je to znát. I to pak podle ní ovlivňuje hospodaření hotelu.

Hospodaření společnosti Thermal-F se v posledních letech pohybuje mezi mírným ziskem nebo ztrátou. V roce 2016 měla společnost při obratu 174 milionů ztrátu 1,64 milionu. Je pravděpodobné, že ve ztrátě skončí i v letošním roce, řekla ministryně financí.